誘台星馬人投資 港網戀詐騙團年騙437萬美元 31人落網

香港警方搗破兩個位於九龍灣的詐騙中心，拘捕主腦及骨幹等31人，檢獲超過1000萬元懷疑犯罪得益。（中通社）

香港再發現有詐騙集團 利用「深偽」及AI技術行騙，以虛擬美女及奢華生活的人設，在交友平台尋找受害人並發展網上情緣，誘使其投資虛擬貨幣 騙財。警方上周採取代號「暗簾」反詐騙行動，搗破兩個位於九龍灣的詐騙中心拘捕主腦及骨幹等31人，檢獲超過1000萬元（港幣，下同，約128.5萬美元）懷疑犯罪得益，估算全年得手超過3400萬元（約437.1萬美元）。

大公報報導，被捕人包括大學生及一名港超足球 員，詐騙對象集中於星馬台地區人士。行動中，警方發現集團甚至有提供行騙教學「天書」，以及騙徒擬定的「跑數」計畫筆記，包括每日找到一名能夠騙取1萬美元（約8萬港元）以上的「有潛質」受害人，目標是擁有1000萬元資產及買車買名表等。

警方5日交代案情講解詐騙集團的運作模式及行騙手法，指集團以賺快錢作招徠，利誘年輕人加入行騙，甚至會向成員提供如同行騙教學「天書」的內部筆記訓練及「釣魚」劇本，教導成員在不同的網上交友平台以「美人計」結識受害人。集團利用從網上偷取的圖片，利用「深偽」（Deepfake）技術製作假照片，並雇用模特兒拍攝影片，以及利用AI人工智能等合成技術，對模特兒進行「換臉」，製造虛擬照片和影片。

警方調查發現，詐騙集團為了找到更多有經濟能力的詐騙對象，其成員會在網上交友平台建立「財務自由」的人設，不時炫耀過著奢華的生活，包括擁有名貴跑車、名表、名貴皮包及首飾、飲名貴紅酒、出席虛擬貨幣圈子的名人飯局及周遊列國旅行等。

商業罪案調查科署理總警司孔慶勳表示，商罪科過去數月透過情報搜集及主動調查，鎖定了一個以網上交友媒體結識海外受害人，並誘使對方投資虛擬貨幣到其虛假交易平台的犯罪集團。

警方2至3日展開反詐騙行動，動員超過100名探員突擊搜查多個地點，搗破了兩個詐騙中心，以「串謀詐騙」及「洗黑錢」等罪名拘捕24男7女（20至34歲），大部分報稱無業，其餘報稱為學生、運輸工人、銷售員、美容師、港超聯球隊足球員、健身教練及補習導師。當中5人包括集團主腦、詐騙中心負責人及骨幹成員已被落案起訴，案件6日在東區法院提堂，其餘被捕人獲准保釋候查。