香港啟德園主場測試 逾萬人出入有序 讚設施先進

香港示意圖。(圖：shutterstock)

香港 最大型體育基建項目啟德體育園落成後，5日迎來主場館首場測試賽，由接近中午至傍晚進行近20場欖球賽，共有1萬200人次進場觀賽，警方指傍晚6時許高峰期約有7000人同時在場館內，進場及散場時的人流進出均井然有序，場內氣氛亦相當熾烈；有入場人士表示，早上11時入場及安檢過程均十分順利，主場館擁有世界級水平，屬香港體育設施的重大升級。

文匯報報導，體育專員蔡健斌於賽後表示，5日觀眾進場離場、人群管理及廣播指示均十分暢順，測試符合預期，而2月的壓力測試則希望用盡容量。

繼啟德園青年運動場及體藝館舉辦測試賽後，啟德體育園中可容納5萬人的主場館5日舉行首場測試賽──中國香港大專體育協會七人欖球賽決賽日賽事。比賽歷時6小時，17支大專欖球隊為觀眾帶來近20場精采賽事。賽事於上午11時起上演，可開合的天幕在賽事前完全合上。而即使日間天幕閉上，場內都會亮起天花板的射燈。

是次觀賽不設畫位，入場觀眾可自行就座，但不許攜帶食物、飲品及違禁品入內。臨近下午3時30分決賽階段時刻，仍陸續有不少人入場，過程大致暢順，未見壅塞現象。

然而，即使場內5萬個座位只有數千人入場，但記者感覺到現場氣氛依然十分熾熱，不少大專院校的師生攜帶應援道具，到場為各自的運動員打氣。運動員的每次「達陣」得分，都引起場內觀眾陣陣歡呼。在暫停時間，會場更播放應援歌曲，並利用高空攝像機與觀眾互動，烘托現場氣氛。

場內設有多個小賣部，售賣食品、軟性飲料及酒品等。食品售價介乎於18元至98元（港幣，下同，約2.3至12.6美元）之間，當中最貴的為皇者起司漢堡；飲品售價則由30元至248元不等，最貴的為一壺紅酒。

邱先生從屯門到場觀賽，他對香港擁有世界級場館感興奮，「場館真的很大，座椅和廁所都很新淨，我今次親眼看到真的很高興。」陳先生表示，主場館十分震撼，設施十分先進，「今次香港終於也有能合上天幕的體育場了！」他續說，主辦方透過音樂和屏幕互動，將場內整體氛圍烘托得十分到位。