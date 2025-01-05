劉德華演唱會驚現高仿門票 高出原價3倍 藥劑師涉案

劉德華2024年12月起在紅磡香港體育館舉行20場跨年演唱會，門票很快就就賣完。（中央社資料照片）

港星劉德華 一連20場巡迴演唱會香港 站，從去年12月17日起在紅磡體育館跨年 舉行，警方接獲20多宗報案，稱進場時才知道買到的是假門票。警方調查後先後拘捕藥劑師等5名男子，涉及16宗案件，共計34張演唱會假門票，涉款約8萬元（港幣，下同，約1萬美元）。警方稱，假票仿真度高，騙徒以每張2000至5000元的「炒價」當面交收假票，較最高票價1280元高出3倍，亦主動提出驗票騙取買家信任。

明報報導，facebook「劉德華演唱會門票買賣交易」群組數名網民發帖稱買到假票，有帖文表示，曾在該群組求買演唱會門票，結果用1.4萬元買了兩張假票，提及假票仿真度極高，而賣家更聲稱不收訂金，並提供紫外光燈識別水印。該網民提醒，假票的水印位置與真票不同，要其他人留意。

據報導，九龍城警區重案組第二隊督察戴廣輝表示，警方自上月17日起，接獲20多宗買到假演唱會門票報案，事主透過非官方網上平台購票，進場時被工作人員告知門票失效，他們才知所購的為假票，蒙受損失。

報導稱，九龍城警區刑事部經情報分析及深入調查，於上月27日至1月3日先後拘捕5名男子，年齡18至45歲，分別報稱無業、建築工人及藥劑師，涉嫌以欺騙手段取得財產。經調查相信他們涉及16宗案件，牽涉34張假票，共騙去約8萬元。

報導說，被捕5人是否有關連及其角色仍有待調查。全部被捕男子已獲准保釋候查，於1月下旬向警方報到。行動仍在進行，不排除有更多人被捕。據了解，被騙的事主部分來自台灣及內地。

報導指，警方初步調查相信，有犯罪集團於facebook、Ig等社交媒體兜售門票，以現金或轉帳方式交易。

報導引述警方表示，今次案件涉及的假票仿真度高，包括紙質、字體、水印、二維碼及雷射防偽特徵等均與真票相似，部分座位編號亦不同。另外，騙徒會相約事主當面交收，並提供驗票方法減低事主戒心。警方提醒市民避免向不明來歷者購買門票，以免墜入陷阱。