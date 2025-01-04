訪港客去年4500萬人次大升31% 非內地客增44%升幅顯著

香港文化體育及旅遊局統計，2024年訪港旅客數字接近4500萬人次，非內地旅客升幅顯著，按年上升約44%。（中通社）

香港 文化體育及旅遊局局長羅淑佩3日表示，2024年訪港旅客數字接近4500萬人次，較2023年上升31%。當中內地旅客按年升幅約27%，非內地旅客升幅更顯著，按年上升約44%，12月的非內地旅客人數更創全面通關後單月新高。

綜合媒體報導，羅淑佩表示，香港今年上半年舉辦至少93項盛事，包括啟德體育園主場館將舉行可容納逾萬人的演唱會，相信能夠吸引大批旅客赴港，預計今年訪港旅客不會少於4500萬人次。

羅淑佩3日在社交平台發文表示，深圳「一簽多行」個人遊簽注恢復後，內地訪港人數不斷攀升。12月香港舉辦多項盛事活動，聖誕及跨年 活動包括「Panda GO！ 香港遊」、西九文化區的聖誕煙火表演、12月28日晚上的全港首次煙火無人機匯演、在維港上空舉行的跨年倒數暨煙花音樂匯演等，吸引大量旅客訪港。

她表示，單計去年12月，訪港旅客有426萬人次，內地旅客超過310萬人次，平均每日超過10萬人次，較11月平均每日人次高17%。周末的內地訪港旅客，平均每日更達13.2萬人次，較11月周末每日平均高17%。非內地旅客數字也同時上升，12月更創全面通關後單月新高，超過115萬人次，按年升幅約18%。

羅淑佩說，整個聖誕新年節日期間日均旅客達13.9萬人次，分布較對上一年同期平均，相信很大程度是一簽多行重啟後，不少旅客可配合自己日程和假期安排，不必集中「紅日」訪港，2024年除夕及2025年元旦平均單日旅客人次為14.6萬。至於海外旅客，羅說東盟國家旅客的增幅特別明顯，顯示出香港中外文化交滙的獨特魅力。

啟德體育園將成為香港的新地標，羅淑佩認為，啟德體育園可與啟德郵輪 碼頭相配合，「啟德體育園有一萬人的場館，比較適合可能不是5萬人的大型演唱會，但平時紅館或亞博做的演唱會有新場地可以用。」她說希望啟德郵輪碼頭帶來更多旅客，郵輪停泊碼頭後，若啟德體育園舉辦大型活動，郵輪旅客可以看活動後，晚上回船上休息，她形容「是相當好及相當舒適的行程」。

翻查統計處資料，新冠疫情前的2019年訪港旅客人次約為5591萬，2018年人次約為6515萬。