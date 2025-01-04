香江觀察／樓價看升 港人幸福未必開心 呻吟必定有病

香港樓市預測向來備受矚目，有保守預測樓價升5%，甚至有大膽預測會升10%。（中通社）

香港 年尾年頭預測多變化也多，如說股市將暢旺、說遊客將大增，過完元旦都被當頭一棒。然而跨年之後，有更多預測說香港樓市今年有升，最樂觀是上升逾一成，很多人說信了，在香港沒樓才呻吟，有樓就既幸福又開心。

香港年尾年頭預測多，除各類生肖、風水、堪輿新說，除張嘴就來的政治投機，那些本是言之成理的，卻很快教人失望。如有財經專家預測，香港IPO市場動力復現，今年港股可望承接回暖。然而2025年首個交易日，有關內地經濟的謠言滿天飛，有人歷數出五大謠言，連中國證監會都出來闢謠，結果港股未能紅盤高收，反而恒生指數曾挫逾500點。

另有被認為鐵板釘釘的預測，是預測內地放寬居民香港自由行。預計內地客大增，帶動觀光 收入、消費收入大增。誰料港府入境處公布數字說，12月31日內地到港的旅客大幅下跌四成，不僅有人失望，還有評論擔心香港的旅遊聲譽不斷被打折扣。

這些預測和結果關心度都高，但關心度更高的是有關香港樓市的預測，大面上來說是因房地產在香港經濟中份量奇重，細微處看除了部分有幸住上公屋的，多數香港人一生都在為樓搏命。這兩天，一個接一個預測出來，口風陡轉，由預測小跌到預測大升，保守預測樓價升5%，大膽的說會升10%。

一般相信，預測樓價升的主要是地產商或地產中介，代表性的是中原地產亞太區住宅部總裁陳永傑，他說對今年香港樓市可以更樂觀，因為將有三大利好因素，包括息口回落、積極政策及經濟改善，今年香港樓市可望進入順風期，全年樓價升幅約一成，豪宅更將升15%。

祥益地產總裁汪敦敬，也列出評估今年香港住宅樓價，說起碼會上升5%至10%，原因有三，即銀行很積極做生意，想有借貸是重要因素；二是市場買家與大部分人共識，樓價已到谷底，需要買入；三是香港草根階層亦已準備好置業，因為貸款 供樓比租樓便宜。

這位汪總裁比較有趣，他說「幸福但未必覺得開心，呻吟未必一定有病」，有足夠資金不去買樓一樣都是被悲情所困。但他說讓路給一些新香港人或者內地精英到香港買樓，不是太準確，因為來香港的這批精英，確實相當的精，真金白銀買樓的不多。