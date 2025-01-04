我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國青年失業率居高不下 BBC：碩士端盤子 學士當臨演

制止飼主虐狗 密州男反遭亂棍打死

香江觀察／樓價看升 港人幸福未必開心 呻吟必定有病

香港特派員 李春
香港樓市預測向來備受矚目，有保守預測樓價升5%，甚至有大膽預測會升10%。（中通社）
香港樓市預測向來備受矚目，有保守預測樓價升5%，甚至有大膽預測會升10%。（中通社）

香港年尾年頭預測多變化也多，如說股市將暢旺、說遊客將大增，過完元旦都被當頭一棒。然而跨年之後，有更多預測說香港樓市今年有升，最樂觀是上升逾一成，很多人說信了，在香港沒樓才呻吟，有樓就既幸福又開心。

香港年尾年頭預測多，除各類生肖、風水、堪輿新說，除張嘴就來的政治投機，那些本是言之成理的，卻很快教人失望。如有財經專家預測，香港IPO市場動力復現，今年港股可望承接回暖。然而2025年首個交易日，有關內地經濟的謠言滿天飛，有人歷數出五大謠言，連中國證監會都出來闢謠，結果港股未能紅盤高收，反而恒生指數曾挫逾500點。

另有被認為鐵板釘釘的預測，是預測內地放寬居民香港自由行。預計內地客大增，帶動觀光收入、消費收入大增。誰料港府入境處公布數字說，12月31日內地到港的旅客大幅下跌四成，不僅有人失望，還有評論擔心香港的旅遊聲譽不斷被打折扣。

這些預測和結果關心度都高，但關心度更高的是有關香港樓市的預測，大面上來說是因房地產在香港經濟中份量奇重，細微處看除了部分有幸住上公屋的，多數香港人一生都在為樓搏命。這兩天，一個接一個預測出來，口風陡轉，由預測小跌到預測大升，保守預測樓價升5%，大膽的說會升10%。

一般相信，預測樓價升的主要是地產商或地產中介，代表性的是中原地產亞太區住宅部總裁陳永傑，他說對今年香港樓市可以更樂觀，因為將有三大利好因素，包括息口回落、積極政策及經濟改善，今年香港樓市可望進入順風期，全年樓價升幅約一成，豪宅更將升15%。

祥益地產總裁汪敦敬，也列出評估今年香港住宅樓價，說起碼會上升5%至10%，原因有三，即銀行很積極做生意，想有借貸是重要因素；二是市場買家與大部分人共識，樓價已到谷底，需要買入；三是香港草根階層亦已準備好置業，因為貸款供樓比租樓便宜。

這位汪總裁比較有趣，他說「幸福但未必覺得開心，呻吟未必一定有病」，有足夠資金不去買樓一樣都是被悲情所困。但他說讓路給一些新香港人或者內地精英到香港買樓，不是太準確，因為來香港的這批精英，確實相當的精，真金白銀買樓的不多。

香港 貸款 觀光

上一則

港人青睞深圳社區食堂 衞生好吃又省錢…類似兩餸飯

下一則

訪港客去年4500萬人次大升31% 非內地客增44%升幅顯著

延伸閱讀

香港啟德郵碼營運重招標提前 最快年底

香港啟德郵碼營運重招標提前 最快年底
訛稱曾讀柏克萊 持假學歷入境香港 內地女19萬美元保釋

訛稱曾讀柏克萊 持假學歷入境香港 內地女19萬美元保釋
香港跨年煙花匯演 40萬港人及旅客觀賞

香港跨年煙花匯演 40萬港人及旅客觀賞
倫敦豪宅失竊逾1300萬珠寶 疑香港女屋主愛炫富惹禍

倫敦豪宅失竊逾1300萬珠寶 疑香港女屋主愛炫富惹禍

熱門新聞

老外分享最愛的水果是枇杷。圖為雲南省永善縣玉筍村村民用剛採摘的枇杷招待遊客。(新華社)

老外最痴迷的中國水果是它 連「做成藥」都美味

2024-12-29 19:55
2024年12月，俄烏戰場上，俄軍士兵騎上了中國的「小電驢」飛馳，幾乎成了無人機的天敵，讓全球網友驚訝不已。（視頻截圖）

無人機天敵是它？ 中國小電驢衝上俄烏前線、穿梭自如

2024-12-29 06:30
電影「回家的你」海報。(取材自每日經濟新聞)

多位大咖演出也沒用？ 中國這部賀歲檔1天只賣出4張票

2025-01-02 05:30
中國疾控中心指「人類間質肺炎病毒」感染增多，症狀與新冠肺炎相似，目前尚無疫苗或特效藥。圖為上海一醫院發熱門診大排長龍。（路透）

中國爆「人偏肺病毒」疑出現新病毒株 沒疫苗和特效藥

2024-12-27 20:43
中國自主研製建造的首艘076型兩棲攻擊艦—四川艦正式出塢。（視頻截圖）

中「四川艦」出塢 西方為何「難抄作業」 只能羨慕嫉妒恨？

2024-12-30 01:29
福建最年長的老人林蛇母（左），已於元日凌晨在家中辭世，享嵩壽123歲。（取材自搜狐新聞）

福建最長壽人瑞123歲元旦辭世 長壽秘訣曝光

2025-01-02 02:00

超人氣

更多 >
這個怪怪方法 可讓洋蔥保存長達8個月

這個怪怪方法 可讓洋蔥保存長達8個月
美對富人賣房課徵這個稅 如今卻因房價高漲 害到中產階級

美對富人賣房課徵這個稅 如今卻因房價高漲 害到中產階級
嫌貴又想穿？ 中民眾自製高仿「加拿大鵝」 成本339元

嫌貴又想穿？ 中民眾自製高仿「加拿大鵝」 成本339元
不斷更新／只差200公尺被200人牆抵擋 南韓檢方拘提尹錫悅無功而返

不斷更新／只差200公尺被200人牆抵擋 南韓檢方拘提尹錫悅無功而返
潛伏9個月才下手 華女PayPal比特幣遭詐騙團夥盜賣

潛伏9個月才下手 華女PayPal比特幣遭詐騙團夥盜賣