日蝴蝶飛3000公里抵港破紀錄 活124天創最長移動距離

港大蝴蝶研究團隊在淺水灣發現從日本福島飛來的大絹斑蝶，打破最長飛行距離紀錄。（取材自港大蝴蝶研究團隊）

日本 與香港 距離數千公里，飛機飛行時間平均需約4小時15分鐘，如果是小小的蝴蝶，又會是怎樣的重大挑戰？香港大學的研究團隊近日在淺水灣發現一隻香港罕見的大絹斑蝶（Parantica sita），其翅膀上貼有一枚印有日文和「8月18日」字樣的標籤，團隊其後證實這隻蝴蝶最少生存了124天，更是飛越超過3000公里，從日本遠道而來飛抵香港，打破全球大絹斑蝶有紀錄以來的最長移動距離，成為「世一蝴蝶」。

文匯報報導，去年12月21日，香港斑蝶研究團隊成員、港大生物科學學院博士後研究員凌悅丰在淺水灣進行蝴蝶研究時，發現該隻大絹斑蝶。經網捕後，他在蝴蝶翅膀上發現上述日文標籤，顯示這隻大絹斑蝶四個月前曾在日本福島被標放。

據報導，其後港大團隊透過其他斑蝶標放組織，成功聯繫到標放該隻大絹斑蝶的日本研究人員清水正良與瀧澤宏樹，通過確認，港大團隊證實這隻大絹斑蝶創下有紀錄以來全球大絹斑蝶最長移動距離，打破了2011年另一隻大絹斑蝶歷時82天，飛越2423公里的紀錄。

報導指出，香港究竟是大絹斑蝶的遷徙目的地，還是僅作為中途站，仍然是有待發掘的一個謎團。研究團隊希望，公眾都能參與其中，一旦發現翅膀上貼有標籤的蝴蝶，可向團隊報告，每一則報告都有助學者了解和保育遷徙蝴蝶的生態。