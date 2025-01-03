一簽多行12月帶旺港零售商「港車北上」每天加碼500宗

香港示意圖。(圖：shutterstock) 劉玄寧

深圳「一簽多行」自去年12月1日恢復以來，帶動香港 零售生意向好，零售管理協會2日表示，業界近日調查顯示，受訪會員商戶大多反映12月份客流有改善，銷售額可望錄得按月增長，化妝品類別商戶預計本月份生意上升。美妝產品零售集團表示，12月份銷售額按月上升20%，旅遊區分店銷情明顯改善。

立法會議員預計，「一簽多行」若逐步擴至更多城市，配合黃金價格轉平後，珠寶黃金類別以至整體零售業 銷情可望轉好。

大公、文匯報報導，港府統計處2日公布，去年11月零售業總銷貨價值臨時估計為317億元（港元，下同，約41億美元），按年跌7.3%，連續9個月錄得跌幅。扣除價格變動後，總銷貨數量臨時估計按年跌8.3%。

香港零售管理協會主席謝邱安儀2日表示，11月份數據按年跌幅雖較10月份高，但實際數字不算很低，去年有多個月的零售業總銷貨價值只是徘徊300億元。

批發及零售界立法會議員邵家輝表示，11月內地有「雙十一」購物優惠，港人傾向選擇跨境網購，而11月沒有長假期方便內地旅客訪港，令11月份的本地零售業銷情受挫。

謝邱安儀說，「一簽多行」有助帶動人流。零售管理協會向3600家共聘有約6.8萬名員工的會員商戶進行調查，大部分商戶反映，12月的客流量改善，其中化妝品、快餐、便服等低單價產品及服務尤其受惠。不少商戶就12月傳統零售旺季大力推廣，多數商戶認為，12月份零售數字可望按月錄得單位數增長，個別商戶或有低雙位數增長。

本月尾是歲晚新春，謝邱安儀說，會員對整體生意樂觀，個別零售類別相信有望超過1成。她稱港元匯率 仍然強勁，影響高單價消費，放寬深圳赴港「一簽多行」的幫助，需時反映。

此外，運輸署2日宣布，粵港兩地政府同意自即日起，處理「港車北上」的申請數目由現時每天400宗加碼至500宗。運輸及物流局局長陳美寶2日在專訪中表示，「港車北上」計畫相當受歡迎，每日平均有7萬人、1.2萬車次通過該計畫往返廣東。她並透露，正與內地有關部門密切探討推行「粵車南下」的安排。有立法會議員認為，兩地政府需要增加口岸清關櫃位，善用大橋容量，以免造成車輛堵塞的問題。