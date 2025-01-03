我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台積電亞利桑納廠帶動開發 建商計畫在周遭打造都會生活區

梁朝偉登「21世紀60位最佳演員」 排名勝阿湯哥、小勞勃道尼…

一簽多行12月帶旺港零售商「港車北上」每天加碼500宗

香港新聞組／香港3日電
香港示意圖。(圖：shutterstock) 劉玄寧
香港示意圖。(圖：shutterstock) 劉玄寧

深圳「一簽多行」自去年12月1日恢復以來，帶動香港零售生意向好，零售管理協會2日表示，業界近日調查顯示，受訪會員商戶大多反映12月份客流有改善，銷售額可望錄得按月增長，化妝品類別商戶預計本月份生意上升。美妝產品零售集團表示，12月份銷售額按月上升20%，旅遊區分店銷情明顯改善。

立法會議員預計，「一簽多行」若逐步擴至更多城市，配合黃金價格轉平後，珠寶黃金類別以至整體零售業銷情可望轉好。

大公、文匯報報導，港府統計處2日公布，去年11月零售業總銷貨價值臨時估計為317億元（港元，下同，約41億美元），按年跌7.3%，連續9個月錄得跌幅。扣除價格變動後，總銷貨數量臨時估計按年跌8.3%。

香港零售管理協會主席謝邱安儀2日表示，11月份數據按年跌幅雖較10月份高，但實際數字不算很低，去年有多個月的零售業總銷貨價值只是徘徊300億元。

批發及零售界立法會議員邵家輝表示，11月內地有「雙十一」購物優惠，港人傾向選擇跨境網購，而11月沒有長假期方便內地旅客訪港，令11月份的本地零售業銷情受挫。

謝邱安儀說，「一簽多行」有助帶動人流。零售管理協會向3600家共聘有約6.8萬名員工的會員商戶進行調查，大部分商戶反映，12月的客流量改善，其中化妝品、快餐、便服等低單價產品及服務尤其受惠。不少商戶就12月傳統零售旺季大力推廣，多數商戶認為，12月份零售數字可望按月錄得單位數增長，個別商戶或有低雙位數增長。

本月尾是歲晚新春，謝邱安儀說，會員對整體生意樂觀，個別零售類別相信有望超過1成。她稱港元匯率仍然強勁，影響高單價消費，放寬深圳赴港「一簽多行」的幫助，需時反映。

此外，運輸署2日宣布，粵港兩地政府同意自即日起，處理「港車北上」的申請數目由現時每天400宗加碼至500宗。運輸及物流局局長陳美寶2日在專訪中表示，「港車北上」計畫相當受歡迎，每日平均有7萬人、1.2萬車次通過該計畫往返廣東。她並透露，正與內地有關部門密切探討推行「粵車南下」的安排。有立法會議員認為，兩地政府需要增加口岸清關櫃位，善用大橋容量，以免造成車輛堵塞的問題。

零售業 香港 匯率

上一則

港移民潮退學率近2年大幅下降 官校皇仁、名校華仁低於2%

下一則

貴州茅台是大肥羊？第三個前老董被查 前兩個都判無期

延伸閱讀

深圳1輛SUV墜湖 釣友靠1竿1線把車「釣回」 怎麼辦到的？

深圳1輛SUV墜湖 釣友靠1竿1線把車「釣回」 怎麼辦到的？
訛稱曾讀柏克萊 持假學歷入境香港 內地女19萬美元保釋

訛稱曾讀柏克萊 持假學歷入境香港 內地女19萬美元保釋
港人聖誕假期出遊熱 中客赴港增加但消費大減6成

港人聖誕假期出遊熱 中客赴港增加但消費大減6成
日童在深圳遇襲身亡案 時隔3個月兇手被起訴

日童在深圳遇襲身亡案 時隔3個月兇手被起訴

熱門新聞

老外分享最愛的水果是枇杷。圖為雲南省永善縣玉筍村村民用剛採摘的枇杷招待遊客。(新華社)

老外最痴迷的中國水果是它 連「做成藥」都美味

2024-12-29 19:55
2024年12月，俄烏戰場上，俄軍士兵騎上了中國的「小電驢」飛馳，幾乎成了無人機的天敵，讓全球網友驚訝不已。（視頻截圖）

無人機天敵是它？ 中國小電驢衝上俄烏前線、穿梭自如

2024-12-29 06:30
電影「回家的你」海報。(取材自每日經濟新聞)

多位大咖演出也沒用？ 中國這部賀歲檔1天只賣出4張票

2025-01-02 05:30
中國疾控中心指「人類間質肺炎病毒」感染增多，症狀與新冠肺炎相似，目前尚無疫苗或特效藥。圖為上海一醫院發熱門診大排長龍。（路透）

中國爆「人偏肺病毒」疑出現新病毒株 沒疫苗和特效藥

2024-12-27 20:43
中國自主研製建造的首艘076型兩棲攻擊艦—四川艦正式出塢。（視頻截圖）

中「四川艦」出塢 西方為何「難抄作業」 只能羨慕嫉妒恨？

2024-12-30 01:29
福建最年長的老人林蛇母（左），已於元日凌晨在家中辭世，享嵩壽123歲。（取材自搜狐新聞）

福建最長壽人瑞123歲元旦辭世 長壽秘訣曝光

2025-01-02 02:00

超人氣

更多 >
多位大咖演出也沒用？ 中國這部賀歲檔1天只賣出4張票

多位大咖演出也沒用？ 中國這部賀歲檔1天只賣出4張票
華男感冒線上看診 一小時後病重不治 妻怒告亞馬遜

華男感冒線上看診 一小時後病重不治 妻怒告亞馬遜
遍遊歐洲的她寧捨義大利、西班牙 愛上這個小國

遍遊歐洲的她寧捨義大利、西班牙 愛上這個小國
非要在周末上好市多 內行人：避開這個最擁擠時段

非要在周末上好市多 內行人：避開這個最擁擠時段
理財顧問：百萬富翁客戶都有4個習慣

理財顧問：百萬富翁客戶都有4個習慣