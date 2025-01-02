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港府拚民生發展 9500公屋今年落成 增設3個社區客廳

香港新聞組／香港2日電
香港示意圖。(圖：shutterstock) 劉玄寧
香港示意圖。(圖：shutterstock) 劉玄寧

香港行政長官李家超1日通過社交媒體為香港市民送上2025年新年祝福，冀望新一年改革求變、守正創新。

大公報報導，李家超表示，2025年政府將聚焦兩大目標，第一是改革求變，加強內聯外通；第二是改善民生，促進和諧共融。他預告今年將有9500個簡約公屋單位落成，計畫增設三個社區客廳，首間中醫醫院投入服務，強積金「對沖」5月取消，連串改善民生措施將提升市民的幸福感。

據報導，李家超在視頻中表示，2024年是香港歷史性的一年，也是好事連連的一年，完成了基本法第23條本地立法的憲制責任，中央送贈一對大熊貓，深圳恢復「一簽多行」，均帶動旅遊熱潮；機場第三跑道系統啟用、航班數量不斷增加，「盛事經濟」蓬勃發展，營商環境持續改善，經濟動力提升；政府造地建屋，精準扶貧，令民生不斷改善。「在國家的大力支持、各界不懈努力下，香港走出了疫情的低谷，成功重拾經濟活力。」

報導稱，李家超指出，政府在2025年將聚焦兩大目標，第一是改革求變，加強內聯外通，面對內外環境的深刻變化，香港需要識變、應變、求變，主動作為，對接國家發展戰略，相信今年營運的河套深港科技創新合作區香港園區，將是推動香港成為國際創新科技中心的里程碑；第二個目標是改善民生，促進和諧共融。2025年將會有9500個「簡約公屋」單位落成，並且計畫增設三個「社區客廳」，香港首間中醫醫院將於2025年分階段投入服務，強積金「對沖」安排5月1日起正式取消。

報導指出，政務司司長陳國基1日亦在社交網站發文，以四個「全方位」回顧2024年，包括「全方位守護國家安全」，完成為基本法第23條立法；「全方位招才引智」，革新各項輸入人才機制；「全方位落實頂層統籌」，政府就多項重要政策舉行跨部門會議，加快落實各項與民生息息相關的工作項目；「全方位關愛基層」，推行各項「精準扶貧」項目。

陳國基指出，2025年必將是精采繽紛的一年，多項盛事將會在港舉行，包括香港首次與廣東和澳門共同承辦第十五屆全運會。「特區政府會繼續與社會各界並肩前行，敢於求變、勇於突破創新，攜手迎接精采而富挑戰的新一年。」

香港 澳門 疫情

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