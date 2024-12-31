香港旅遊2.0 鞏固大熊貓、迪士尼 拓展賽馬、海島遊…

港府公布「香港旅遊業發展藍圖2.0」，旅遊聯業工會聯會認為如果措施成功，吸引海外旅行團訪港，五年後就業人數可望達到21萬人的目標；圖為新年將至，銅鑼灣商圈湧現大批人潮。(中通社)

香港 旅遊業正面臨旅遊模式轉變、從業人手流失等挑戰，文化體育及旅遊局昨日公布《香港旅遊業發展藍圖2.0》，提出4大發展策略及133項措施，包括拓展海島遊線路、發展賽馬及郵輪旅遊，鞏固海洋公園大熊貓、迪士尼 等標誌性景點的吸引力等，以實現「無處不旅遊」目標，並期望5年後旅遊業增加值達1200億元(港幣，約155億美元)，較去年升近六成，就業 人數增至21萬人，。

綜合港媒報導，本月初剛履新的文體旅局長羅淑佩表示，有信心香港旅遊業占本地GDP比重回4.5%至5%，即2018年甚或之前水平。她強調三項重點：善用中央惠港政策、全港市民齊心為旅遊出力，以及鞏固香港旅遊優勢。

她表示，必須善用中央的惠港政策全方位發展。「現在真的是機遇處處，很多都是中央惠港措施帶來的，例如新贈港的一對大熊貓，以至近月出世的龍鳳胎熊貓BB。另外一簽多行恢復及擴大後，香港12月的旅客有明顯增長，較11月平均增長20%至30%，如何令這些旅客對香港念念不忘，一來再來，從即日來回到住一兩日，這些都要我們發揮創意、營造商機」。

據報導，在盛事旅遊方面，以賽馬為例，形容香港賽馬在世界上首屈一指，去年12月初舉行的國際賽上，有5個國家、27匹頂級馬匹來港參加四場一級賽事，亦有多位國際級騎師參賽，吸引的旅客不少都是馬主及其親友，或是海內外對賽馬有興趣的人士，為本地帶來高增值旅客。政府會聯同香港賽馬會進一步推廣。

在「生態+旅遊」方面，文體旅局會同其他私人機構和政府部門研究，發展海島相關旅遊設施，包括發展局會加快建設南大嶼生態康樂走廊、發展前南丫島石礦場用地為休閒度假和戶外康樂地帶等。

在「體育+旅遊」方面，當局稱會善用明年第一季啟用的啟德體育園，並加強同大灣區的體育合作。

在「四方旅客齊聚港」策略方面，旅發局主席彭耀佳表示，局方已委聘國際權威的穆斯林認證機構，為本地酒店、景點及會展設施評級，至今已有48間酒店、4個景點獲認證，認證的清真餐廳亦增至逾130間。

另外，開拓多元化客源市場方面，涉及37項措施，集中吸引高增值過夜旅客來港。包括鼓勵更多會展及郵輪旅客來港，同時拓展銀髮、遊學團及年青客群等，發展「一程多站」。