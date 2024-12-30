香港財爺：2025年加速推進創科、吸才等3方面工作

香港示意圖。(圖/shutterstock)

2024年即將結束，港府 財政司司長陳茂波總結表示，過去一年巿面暢旺，預計香港 全年經濟增長預計為2.5%，樓市漸趨平穩，恒生指數回升至2萬點水平，成交額也顯著增加，全社會聚焦拚經濟、謀發展，實現穩中向前的態勢。展望2025年，他表示仍有地緣政治等不明朗因素，但相信在中央政府堅實支持下，以及香港經濟根基厚、市場韌性強，正在變局中開新格局、穩步前行。

文匯報報導，陳茂波29日發表網誌，總結過去一年香港經濟成就，指出2024年失業率維持在約3.1%的較低水平、通膨溫和、市民收入錄得實質增加。香港股市累計上升約18%，恒生指數回升至2萬點水平，成交額也顯著增加，平均每日成交額超過1320億港元（約169.9億美元），較去年增加逾25%。新股上市亦轉暢旺，今年新股上市集資額超過800億港元（約103億美元），排名全球第四。

金融業繼續蓬勃發展，以資產及財富管理業為例，總資產規模超過4兆（萬億）美元，去年淨資金流入增長3.4倍。家族辦公室業務亦持續增長，現約有2700家單一家族辦公室在港經營，其中逾半家辦所管理的資產規模高於5000萬美元。

樓市方面，近月樓價漸趨平穩，交投亦有所上升，今年首11個月每月平均成交宗數約為4450宗，同比增長22%。來自內地和海外駐港公司總數接近1萬家，初創企業數目接近4700家，各按年上升一成，兩者同創新高。

展望2025年，陳茂波表示新一年港府將加速推進三方面工作：

一是更好發揮香港國際化的獨特優勢，強化「內聯外通」，進一步提升「超級聯繫人」和「超級增值人」的角色和功能。

二是加強對本地創科的系統性投入，因地制宜加快培育新質生產力，包括用好香港投資 管理有限公司「耐心資本」引導和槓桿市場資金的功能。香港下一步要推動更多的政策創新，加強香港和深圳以至整個大灣區的創科協作。

三是面對全球政經格局深刻重構，香港要以更整全的策略，鞏固和提升香港國際金融、貿易及航運中心的地位，致力打造高端人才集聚高地。