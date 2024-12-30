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「要錢不要貨」 香港冬日美食節收官 生意增3成

香港新聞組／香港30日電
香港冬日美食節25日起一連5日在香港會展中心舉行，設近1000個參展攤位，29日最後一天，大批市民入場選購年貨。（中通社）
香港冬日美食節25日起一連5日在香港會展中心舉行，設近1000個參展攤位，29日最後一天，大批市民入場選購年貨。（中通社）

第22屆香港冬日美食節一連5天在灣仔會展舉行，29日迎來最後一天，有不少市民與旅客趁低價促銷入場搶購。現場人頭湧湧，不少人拖著購物車準備最後衝刺，神情十分興奮，當中亦有不少經「一簽多行」到港的旅客。

文匯報報導，館內近千個攤位有不少商家減價促銷，有攤位甚至貼出「要錢不要貨」、「益街坊」等標語促銷。有參展商指，聖誕假期間香港活動較多，令人流分散，加上市民外遊和北上消費，生意額比去年減少兩三成。不過有連續8年參加美食節的商戶表示，受惠於「一簽多行」措施，內地旅客明顯增多，生意額較上年增加3成左右。

一連5天的冬日美食節，連同28日閉幕的冬季購物節，以及家居、數碼、車品博覽，共計近千個攤位參展。今屆美食節分為6大區域，包括賀年食品、參茸海味、日韓食品、素食區等。

美食節閉幕前4小時，入場處大致暢順，館內人山人海，不少試食和熟食攤位需排隊。多名入場者表示，今次特地趁低價促銷前來採購，對價格感滿意。

有不少商戶在今次美食節收穫頗豐，參展商黃先生表示：「（銷售業績）比往年有增長已進步了、已經很開心，尤其目前經濟環境，有人消費已經很欣慰。」

廣昌隆今年是第8次參加香港冬日美食節，負責人許先生表示，受惠於「一簽多行」措施，今次銷情十分不錯，較去年增加3成左右，「參加8年來，每年都是上漲的。」

CP Easy Snack今年則是第二次參加冬日美食節，其負責人表示，今次人流、銷情較上年要少一些，生意額其實與去年持平。她建議主辦方可在一樓舉辦美食節，並減少入場圍欄，吸引更多人入場。

周小姐經營一家湖南小吃攤，主打臭豆腐、涼菜、牛腩等家常小吃，今年亦是第二次參加冬日美食節。她表示，今次美食節旺丁不旺財，「人流並不比去年少，但是消費的人卻少了。」

李小姐經營一家海味乾貨店，今次是第三次參加美食節。她形容入場者的消費力下降，「講價講得很厲害，以往反而更豪爽。」

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