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香港Q4物業買賣季升32% 明年樓價料可彈一成

香港新聞組／香港29日電
香港住宅交投再度轉活，圖為市民在香港北角街頭的一家房產中介店面查看住房交易信息。（中新社資料照片）
香港住宅交投再度轉活，圖為市民在香港北角街頭的一家房產中介店面查看住房交易信息。（中新社資料照片）

港銀行連番減息，帶動整體物業買賣回升。據美聯物業研究中心綜合土地註冊處資料顯示，截至本月24日，今年第四季整體物業（包括一手私樓、二手住宅、一手公營房屋、工商舖、純車位及其他等）註冊量錄1萬8247宗，較第三季1萬3834宗大幅回升31.9%。

明報報導，美聯物業首席分析師劉嘉輝指出，香港連番減息，加上中央推出措施振經濟，連同10月中施政報告推出利好樓市措施，在眾多利好因素帶動下，令第四季整體物業註冊量得以顯著回升。值得留意，簽署買賣合約至遞交到土地註冊處註冊登記需時，因此本月港銀再減息0.125厘對樓市的影響，則尚未於上述的註冊量反映出來。

據資料顯示，撇除一手公營房屋，截至本月24日，今年第四季一手私樓及二手住宅註冊量合共錄1萬5362宗，較第三季1萬1318宗高出約35.7%。

非住宅方面，工商舖註冊量在同期共錄942宗，較第三季817宗亦上升約15.3%；反觀，純車位及其他等非住宅物業暫錄1096宗，仍較第三季的1134宗低約3.4%。

另據文匯報報導，隨著美國聯準會展開減息周期及香港新一份施政報告推出「撤辣」措施，2024年香港住宅市場氣氛逐步回暖，「撤辣減息」成為今年香港樓市的熱詞。今年一手成交量錄得約1.6萬宗，按年增逾50%；二手住宅成交量達4萬宗，按年上升超過10%，無論一手及二手成交量皆創出三年新高。

展望2025年樓市，中原地產預測樓市將會見底回升，全年樓價升約10%，租金升約5%。至於全港一手成交量可錄約1.8萬宗，二手交投增至約4萬宗。中原按揭董事總經理王美鳳指出，市場上供樓比租樓便宜的個案進一步增加，更多住屋需求人士傾向轉租為買，且預期明年至2027年減息期延續，按息或降至3.25%水平，有助持續配合經濟上的利好因素支持樓市。

美聯集團行政總裁（住宅）馬泰陽表示，隨著香港樓市多項利好因素出現，2025年樓價有望回升約5%，扭轉過往三年的跌勢。當中，一手市場因發展商積極推動貨尾成交，料全年一手成交量可達1.8萬宗，創約6年新高；二手成交可按年升約5%，達4.2萬宗水平，並創約4年新高。馬泰陽又認為，專才及內地留學生持續赴港，住宅租金2025年料再升6%，跑贏樓價升幅，打破「租升價跌」的情況。

香港 租金 聯準會

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