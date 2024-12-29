內地客赴港人數增 花費卻從5000元降至2000元

香港示意圖。(圖/shutterstock)

香港 聖誕假期人潮增加，市場回溫。內地赴港遊客雖然明顯增加，但香港旅遊業人士指出，內地旅客消費力較疫情 前大減六成。

香港12月1日起對深圳市恢復「一簽多行」，在一年內可不限次數往來香港，每次在港逗留不得超過7天。疫情後陷入低迷的消費市場出現轉機。

綜合港媒報導，香港優質旅遊服務協會主席黃傑龍28日在電視節目表示，根據他在聖誕節假期觀察，很多旅客都是首次赴港的「新血」，相信是「一簽多行」政策起作用。

本身經營餐飲集團的黃傑龍說，前幾個月香港業界的生意可以用「冷淡」來形容，但12月則可用「熱鬧」來形容。

黃傑龍指出，恢復「一簽多行」首周未見人多，但到月中人潮突然變多，商業區、旅遊區生意明顯增加。他以餐飲業作評估，指本月市道比上月好10%至20%，不過比去年同期仍下跌5%至10%。

黃傑龍說，現在港人「北上」的暢旺程度遠高於內地人「南下」；而「一簽多行」令深圳1700萬人可以低成本、隨時隨地方便赴港，起碼可以平衡一下，相信會對香港業界帶來新商機。

不過，黃傑龍也坦言內地旅客消費力從疫情前的高位回落很多，特別是零售跌幅最明顯。他說，內地旅客的零售消費與國際旅客差不多，最大差距是酒店，「國際旅客會住貴一倍」。

黃傑龍指出，以內地過夜客估計，由疫情前高峰平均每人港幣5000多元（港元，下同，約644美元），跌到現在2000多元，也就是大減六成。

他認為，內地旅客消費力下降，或許只是「正常化」，與國際旅客貼近，不應幻想內地旅客消費力短期回升至以往水準，不會像以前一樣「遍地黃金」，香港餐飲零售業界只要認清形勢，相信能夠有一定生意。

黃傑龍說，放寬「一簽多行」有助吸引人流，他觀察到東南亞 旅客增加，熱門旅遊區有更多首次赴港的內地客。

與此同時，香港每逢假期出境旅遊消費多於入境的情況，在剛過去的聖誕假期依然明顯。

香港入境處數據顯示，港人聖誕假期出城旅遊依然火熱。23日當天，入出境超過106萬人次，是疫情後全面復常以來，首次突破百萬人次，其中有67萬人次出境，同樣創復常以來最高紀錄。香港居民單日淨流出超過31萬人。

在25、26日的聖誕假期，香港居民共有90萬5035人次離港，較2023年同期的59萬9083人次大幅增加50.7%。