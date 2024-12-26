一簽多行帶旺 深圳客1周2次遊港愛購物 工展銷情增2成

香港尖沙咀一商場外在平安夜舉行聖誕節慶祝活動，吸引眾多市民與遊客前來感受冬季節慶氛圍；圖為聖誕煙火吸引群眾拍照。（中新社）

今年是中央政府12月1日恢復深圳市居民赴港「一簽多行」個人遊簽註後的首個聖誕節 ，全港多區包括主題樂園、博物館 、商業區、山頂、西九龍聖誕小鎮等地，處處都有不少內地旅客的身影；更有深圳居民特地到維園工展會掃貨，笑言如今赴港方便得多，平均每周來港消費一兩次，不少工展會參展商均表示，恢復「一簽多行」明顯帶來更多人流及生意，樂觀估計工展期銷情年增20%。

文匯報報導，大批港人趁聖誕節假期外遊，但仍有不少人留港消費，加上大批內地客專程來港感受節日氣氛，以至市面多區均熱鬧非常，以維園工展會為例，不斷有人潮湧入會場，不論展商檔位抑或即食專區均人山人海，不少人專程帶同手推車到場掃貨，令部分通道擠得水洩不通。

報導指出，透過「一簽多行」赴港的深圳居民李先生表示，如今赴港方便得多，平均每周來港一兩次，「我家就在距離羅湖口岸不遠處，來港購物及吃吃喝喝好方便。」他稱，每次訪港多數是即日來回，間中也會在香港 親友家中留宿，這趟也是當日來回，特地到工展會掃貨。

報導稱，專門售賣海味的德興隆攤檔25日大排長龍，顧客為的是搶購200港元（約25美元）8罐的鮑魚套裝。店員李小姐表示，今年已是公司第十年參與工展會，現場人流於疫後一年比一年多，今年的內地客數目亦較去年增長，相信是「一簽多行」效應所致。

銷情方面，她指展期至今曾試過有顧客一次過花逾萬元掃貨，預計整個展期銷情會有所增長。

據報導，西九龍文化區的聖誕小鎮亦成為內地客的熱門目的地。今年西九龍文化區依舊準備了豐富的活動，不但有高達20米的巨型聖誕樹，更增設3D立體投影效果表演；巨型聖誕樹仍然深受大眾喜愛，大家都紛紛在樹前合影留念。許多內地遊客均表示，香港的聖誕節日氣氛濃厚，活動豐富，是特意選在聖誕時來港慶祝節日。

報導說，有旅客分享有關「聖誕節的美好回憶」時提到：「很喜歡聖誕節，小時候父母會為我準備聖誕禮物，因此，即使現在已長大成人也相信有聖誕老人的存在。」問及「想收到什麼聖誕禮物」時，不少旅客都笑稱「想暴富」、「想放假」，亦有旅客表示：「家人朋友健康開心就好。」