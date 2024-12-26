港文學館名鬧雙胞、展品錯 張愛玲小團圓定稿變初稿

香港示意圖。(圖：shutterstock)

籌備多年的香港 文學館今年5月揭幕，邀得行政長官李家超任榮譽贊助人，也有文學界名人支持，但文學館自籌建以來屢現爭議，包括館名「鬧雙胞」，以及籌辦的「南來作家手跡遺物展」遭揭資料出錯及涉嫌侵權。

明報報導，香港作家聯會（作聯）在2004年倡議成立文學館，前年獲政府支持、賽馬會慈善信託基金捐助下籌建，終在今年5月啟用，其時李家超更為開幕禮視像致辭；文學館組織架構陣容鼎盛，包括立法會議員馬逢國、霍啟剛任董事會榮譽主席等，另邀得多名大學校長任顧問。

自籌建以來，文學館屢現爭議。多名文學界人士曾批評，「文學館」與2014年起營運、簡稱「香港文學館」的香港文學生活館「鬧雙胞」，館名相近；今年5月文學館籌辦的「南來作家手跡遺物展」遭揭資料出錯及侵權，包括將張愛玲小說「小團圓」的定稿錯誤介紹為初稿；以及將香港作家盧瑋鑾（小思）所拍照片的來源誤寫成內地作家袁培力。

文學館簡介稱該館作為香港文學的展覽中心會向公眾和遊客講述百年香港文學故事，並會舉辦文學活動和寫作班培養新一代文學人才。