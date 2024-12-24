香港博物館節吸63萬人次 年增2成 讓市民試舞獅頭

香港示意圖。(圖/shutterstock)

上月開幕的「香港博物館 節2024」已圓滿結束，康文署23日指期間共吸引超過63萬人次，參與轄下博物館及藝術空間舉辦的70多項精采節目，人次較去年增加兩成。

文匯報報導，其中為博物館節揭開序幕、一連兩天的「繽Fun博物館嘉年華」反應熱烈，吸引超過2.5萬名市民及遊客參加，人數是去年的3倍。此外，粵港澳大灣區博物館聯盟的12間來自廣東省及澳門 的博物館亦有參與今年的博物館節。

今年是第10屆香港博物館節，繼續以「香港有歷史. 藝術. 科學. 博物館」為主題，介紹香港豐富而獨特的文化歷史和藝術多元面貌。

「繽Fun博物館嘉年華」以「中華文化」為焦點，共舉行24個多元化的表演項目及互動工作坊，推動中華文化與歷史傳統的發展和傳承。精采節目包括屬於非物質文化遺產（非遺）項目的舞獅、舞火龍及木偶戲。

市民除了打卡拍照，亦可嘗試舞動獅頭及麒麟，以及參加製作花鈕、醒獅吊飾及明信片的工作坊。

文物修復辦事處則帶來「蠟」之修復攤位活動，讓參加者嘗試以蠟材保護不同類別的文物及製作磁貼紀念品。還有香港科學館科學推廣組的「好奇號─納米世界」外展活動攤位、「喜」動圖書館外展活動車和香港太空館的「星海遊蹤」尋寶遊戲等，吸引不少一家大小參與。

在11月的多個周末，多間康文署博物館分別舉行同樂日，包括上窰民俗文物館、香港鐵路博物館、葛量洪號滅火輪展覽館、位於三棟屋博物館的香港非物質文化遺產中心和油街實現藝術空間等。今年成立40周年的茶具文物館更特備兩場夜間派對，讓觀眾欣賞正門外牆的《茶煙·輕颺》光影展和在館內舉行的音樂會，更有館內的互動裝置和不同展覽。

康文署博物館通行證持有人則可參與專享的特備活動─「館長解碼 | 香港抗戰及海防博物館」和「救火英雄話當年─『滅火輪』的故事」，廣受歡迎。