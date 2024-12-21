訪港人次超越疫前 前11月破4000萬 印度、俄遊客飆升

香港文體旅局聯同旅發局及海洋公園聯手推展一系列以大熊貓為主題的「召集世界好友暢遊香港」宣傳活動。（取材自旅發局）

香港 旅遊發展局20日公布，11月初步訪港旅客數字為356.8萬人次，按年升8%，其中非內地旅客量達101萬人次，按年升18%並創疫後單月新高。同時，菲律賓市場繼續保持強勁增長勢頭，首11個月的旅客量已超越疫前（2018年）的全年水平。今年首11個月累計，共錄得約4025萬訪港旅客人次，按年增34%，其中約半數為過夜旅客。港府 入境處預計聖誕節 及元旦假期將迎來出入境高峰期。

文匯報報導，21日起至明年元旦日，預計包括香港居民及訪客在內，約有1307萬人次經各海陸空管制站進出香港。經香港入境處與深圳出入境邊防檢查總站等內地部門協商後，預計約有1106萬人次經各陸路邊境管制站進出香港，預計陸路出境高峰期為25日聖誕節當日，約59.5萬人次出境，入境高峰期為29日，約62.6萬人次入境。

據旅發局初步數字顯示，上月共有約256萬人次內地旅客訪港，按年升5%，今年首11個月則累計按年升30%至3094萬人次。非內地旅客升幅更勁，首11個月按年升49%至930萬人次，尤以新市場（印度、俄羅斯、荷蘭及越南等）客源按年升86%最勁。

港府文化體育及旅遊局在假期間會聯同旅發局及香港海洋公園聯手推展一系列以大熊貓為主題的「召集世界好友暢遊香港」宣傳活動，帶動城中大熊貓熱潮。

在旅發局製作的大熊貓電視宣傳片中，6隻可愛大熊貓會介紹香港各種世界級旅遊體驗，包括在茶餐廳品嚐絲襪奶茶和地道小食、於得獎餐廳體驗頂級美饌、大玩滑翔傘體驗世界級大自然景致、到訪世界級文化博物館欣賞國寶藝術品等，最後一站抵達啟德體育園，感受盛事連場的刺激興奮，並會與香港「劍神」張家朗切磋劍藝。

港鐵金鐘站、香港站、海洋公園站、南港島線、高鐵及機場快線列車車廂亦陸續換上大熊貓裝飾及特設主題裝置。金鐘站將首次設立體動畫，香港站則變身為熊貓直播間，每日設3個時段直播半小時大熊貓生活。

香港入境處副處長程和木與助理處長樊曉聲20日先後到落馬洲支線、高鐵西九龍及同深圳灣三個管制站，視察及了解各管制站應對假期出入境高峰期準備工作，同時為管制站同事打氣。