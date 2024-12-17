內地婦來港產子 15歲兒至今仍癱瘓 申訴14年無果

內地夫婦赴港產子疑醫療事故，15歲的黎遠建腦癱失去自理能力。（取材自社區組織協會提供）

香港 醫療界一宗醫療事故，事主跨境申訴超過14年卻遭受拖字訣折磨。事主是一對15年前赴港產子的內地夫婦，疑先因香港醫生產檢疏忽，未發現產婦帶有乙型鏈球菌，兒子出生時因而受感染，當護士發現問題，負責的產科醫生又延誤4小時返回醫院，錯過治療的黃金時間，令嬰兒出現嚴重腦膜炎，最終癱瘓及四肢殘障。

文匯報報導，夫婦為討回公道，奔波向醫務委員會提告，至今對其中一名醫生的研訊無了期押後，對另一名醫生的投訴則被駁回。協助他們的社區組織協會16日表示，港府 之前著手改革醫療投訴機制，但仍有部分舊有投訴個案積壓，拖足14年令事主相當折騰。

黎先生夫婦16日在社協陪同下召開記者會，他與妻子彭女士均為內地居民，即俗稱的「雙非」父母。當年受香港私家醫院宣傳婦產科服務吸引，於2009年抵港產子。在浸會醫院分娩前，曾接受一名黃姓的香港產科醫生進行產前檢查，但該名醫生未有為彭女士篩查體內的乙型鏈球菌，令兒子在出生時受感染。

黎先生憶述，兒子出生3天後的午夜12時許，開始出現抽搐症狀，病情迅速惡化。護士曾於凌晨4時30分與醫生通話，但該名醫生隔4小時才返回醫院搶救。院方延至當日上午9時他們才獲知兒子病情。黎先生說，當年的產房中有十多位新生兒，但院方卻沒有安排駐院醫生留守。

事發翌年，黎先生夫婦向醫務委員會發投訴信，控告該兩名醫生專業行為失當，其中對黃姓醫生的投訴，翌年被醫委會駁回，對於薛姓醫生的投訴卻遲遲未召開研訊。

2016年，醫委會一度計畫召開研訊，但最終被一位臨時主席押後，之後研訊遙遙無期。

這一等就是8年，黎先生代表律師雖然在2018年時向醫委會提交對浸會醫院在當天的事故報告，以及當天護士與醫生的電話通話內容紀錄兩份文件，並請求重新安排研訊，但醫委會並無任何回覆。

因疫情 阻礙，黎氏夫婦難以往返香港處理投訴，黎先生沮喪地說：「一路都只能等待。」今年10月，黎氏夫婦的新任代表律師重新檢視文件，並向醫委會發信要求告知多年來都未有重新安排對薛姓醫生研訊的原因，但醫委會僅在公文紙上寫下冰冷的數隻字：「將在適當時候回覆。」