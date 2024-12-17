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黎智英自辯：與周庭僅閒談沒私交 不知她涉G20廣告計畫

香港新聞組／香港17日電
香港示意圖。(圖/shutterstock)
香港示意圖。(圖/shutterstock)

壹傳媒創辦人黎智英被控「串謀勾結外國勢力」等罪，16日在西九龍裁判法院（暫代高等法院）展開第110天審訊，黎第18 日自辯。 

香港01報導，黎談到他於2020年8月，首次被捕前後所發生的事。他提到被捕前數天，仍如常地發帖文等，至10日被捕，他曾通知助手及數名民主派朋友，但他稱不知周庭亦同日被捕。黎又補充，他與周曾閒談過幾句話，二人沒有私交，他亦不知周涉G20的全球登廣告計畫。

黎又稱，該次被捕並獲保釋後，雖曾說：「蘋果會繼續撐下去。」但他的其意是：《蘋果》會繼續合法地經營下去的意思。他又稱國安法前說話無顧慮太多，但之後會小心行事。

黎智英16日早談及，於2020年8月7日在其Twitter帳戶發表的帖文。該帖文講述11名中港官員被美國財政部制裁。黎於翌日發表另一則帖文，稱：「哪些取消參選資格的選舉主任呢？他們應否為其決定付上責任？」黎稱他認為選舉主任應被制裁，對他們未有被制裁感奇怪，但他否認要求美國把他們加入制裁名單。

至於另一則帖文，則轉發《蘋果》英文版的報導，該報道指香港天主教教區要求學校，培育學生的國民身分。帖文指中共控制天主教教會的管理層，並稱：「或許我們應把習(指習近平)放在十字架……」黎稱這句話只是開玩笑和諷刺。

此外，英國保守黨人權委員會委員裴倫德（Luke de Pulford）於同月9日向黎傳送訊息，指他和羅冠聰將會向英藉的香港警員提出私人檢控，並傳送一份新聞稿，稿中提及《蘋果》專欄作家Jack Hazlewood。黎指，沒有打開該新聞稿，只是轉發予時任《蘋果》副社長陳沛敏和總編輯羅偉光。黎不知道裴倫德、羅冠聰和Jack Hazlewood之間的聯繫。黎智英稱首次被捕時，有通知數名朋友，包括李柱銘。

黎又補充，他不認識當時亦有被捕的李宗澤。至於周庭，黎稱認識周，但兩人沒有私交，但黎知周有一個平台，以日文講述香港的情況。此外，《蘋果》曾舉辦內部訓練班，周亦有參加。黎被捕前數月，周庭曾到他的辦公室，當時兩人閒談數句。黎又稱他不知周庭涉及G20的登報計畫。

周庭 香港 黎智英

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