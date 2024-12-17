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「九龍城寨」升級版移師啟德商場設攤 5打卡位吸客

香港新聞組／香港17日電
「九龍城寨之圍城」電影展覽登陸此電影故事的核心地點九龍城，16日起於香港啟德AIRSIDE商場舉行升級版展覽，冀吸引更多市民和旅客跟著電影步伐探索香港。（中通社）
「九龍城寨之圍城」電影展覽登陸此電影故事的核心地點九龍城，16日起於香港啟德AIRSIDE商場舉行升級版展覽，冀吸引更多市民和旅客跟著電影步伐探索香港。（中通社）

「九龍城寨之圍城」創下逾億港元（約逾1286萬美元）票房佳績，電影第二階段升級版展覽16日由機場抵港大堂，移師到電影核心地點九龍城區的啟德AIRSIDE商場展出，加入沉浸式體驗，融入角色對話和聲效，猶如置身電影場景；新增五個打卡位包括漫畫攤、裁縫店、跌打鋪、鞋匠店和牙醫診所及多個驚喜彩蛋；並設電影周邊商品攤位，網羅經典美食、懷舊玩具到電影精品，讓市民旅客跟着電影步伐探索香港，發掘旅遊新趣。

大公、文匯報報導，第一階段展覽10月在機場展出，大獲好評；第二階段16日起至明年4月13日移師AIRSIDE展出。升級版展覽新增三大亮點，包括升級沉浸式電影體驗。展覽穿梭城寨後巷及茶檔、理髮店等場景，讓參觀者親歷城寨生活。製作團隊特別將電影內的演員對話及飛機聲、斬叉燒等聲效融入不同場景，進一步提升沉浸式體驗。

「九龍城寨之圍城」電影展覽登陸此電影故事的核心地點九龍城，16日起於香港啟德AI...
「九龍城寨之圍城」電影展覽登陸此電影故事的核心地點九龍城，16日起於香港啟德AIRSIDE商場舉行升級版展覽，冀吸引更多市民和旅客跟著電影步伐探索香港。（中通社）

展覽除活現髮廊、冰室、後巷、四子房等經典場面，更新增漫畫攤、裁縫店等五大打卡位，高度還原城寨風情，擺設造型、價錢牌全參照當年實物塑造。

在不同場景中，展覽還隱藏多個驚喜彩蛋供逐一發掘，包括從未在跌打鋪內出現的「四仔」女友容貌將以素描形式首度曝光、加上「四仔」的面具、茶檔附上製作叉燒的食譜、水井附近有「人多取水請排隊」的告示、以及原裝電影演員戲服和專為今次展覽創造的一系列電影微縮模型等。

「九龍城寨之圍城」電影展覽登陸此電影故事的核心地點九龍城，12月16日起於香港啟...
「九龍城寨之圍城」電影展覽登陸此電影故事的核心地點九龍城，12月16日起於香港啟德AIRSIDE商場舉行升級版展覽，冀吸引更多市民和旅客跟著電影步伐探索香港。（中通社）

同場尚有一系列延伸餐飲及零售攤位，包括售賣經典港式美食，如叉燒飯，腸粉、碗仔翅等，搭配懷舊特色外賣包裝；另有士多售賣各類懷舊零食及玩具，如眼鏡朱古力、可樂糖等。場內首設由電影發行商為展覽設計的限量主題精品推出發售，包括城寨模型、城寨保溫瓶、T恤、原創小說作家余兒的書籍及實景集等。

財政司副司長黃偉綸在開幕禮致辭指，香港電影近年發展蓬勃，強調香港電影業大有前途。港府今年調配40億元作電影發展基金，歡迎業界人士申請。他還透露在九龍寨城公園正籌辦一個圍繞《九龍城寨之圍城》的室內外展覽，明年3至4月有望推出。

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