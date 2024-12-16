港新財政預算案諮詢聚焦處理千億財赤 加強科技賦能

香港工展會設有11大主題展區，從食品飲料、糧油麵食、參茸海味、保健產品以至各式各樣的廚具用品及家電，及環球美酒，一應俱全，15日吸引大批民眾入場參觀消費。（中通社）

香港 新一年度財政預算 案15日開始展開公眾諮詢，今次諮詢期中預計焦點在如何處理「千億財赤」，港府 財政司長陳茂波亦說，必須更謹慎管理公共財政，歡迎市民就新一份預算案，踴躍發表意見。

香港財政年度以每年4月1日始至翌年3月31日止。港府新的財政預算案，預定在明年2月26日公布，於此公眾諮詢期在未來兩個月間，以不同形式進行。

在展開公眾諮詢前，港府已提早釋放「千億財赤」消息，即港府財政司長本月初在香港立法會首度交代，本年度香港的財政赤字估算，調整至1000億元（港幣，下同，約 128.6億美元）左右，比年初財政預算案估計的481億港元多出逾倍。而按港府數據，過去5年香港都深陷財赤，且同期港府財政儲備已降了一半，只夠港府維持運作約9個月。

過去十餘天間，香港社會都有討論「千億財赤」話題。香港特首李家超到北京述職，他承認13日向國家主席習近平「有提及香港面臨財赤，亦可能經過3至5年間將財赤會處理好，力爭收支平衡」。

陳茂波說，面對持續不明朗的外圍環境、複雜多變的全球政經局勢，以及香港經濟處於結構調整過程，必須更謹慎管理公共財政，同時推動香港經濟提速發展。他強調香港現階段，「發展是核心、穩定至關鍵」。

香港新聞組／香港16日電

大公報報導，陳茂波指出，當局一直努力開拓新的經濟增長點、發展新的市場，尤其持續加大力度推動創科發展。除加快推動創科朝產業化方向發展，亦致力以科技賦能，提升各行各業的生產力。而相關工作已漸見成效，為香港未來的高質量提速發展，打下更穩固的基礎。

他表示，香港10月零售總銷貨價值按月錄得回升、近月食肆收益亦大致平穩。早前深圳居民「一簽多行」恢復並擴大，內地赴港旅客數目顯著上升。上周末內地訪港旅客的人數平均超過13萬人，比上月周末平均人數超過15%，也比去年12月首個周末上升超過20%，本地零售、餐飲和旅遊相關行業人氣顯著轉旺。

除零售和飲食業外，陳茂波認為香港金融業也有新亮點。他表示去年淨資金流入增長約3.4倍，約3900億元。