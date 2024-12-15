香港新樓盤熱銷 Q4成交料倍增至4700宗

香港示意圖。(圖/shutterstock)

香港 本季最後一個月無全新盤開售，未能承接開季的勇態，12月上半月一手成交暫錄300宗，較11月同期的約510宗萎縮41%，料下半月主力靠貨尾撐場，全月成交或不足800宗。不過，由於10月新盤熱銷，預計第四季一手成交有力挑戰逾4700宗，涉及成交金額目前已突破500億元（港幣，下同，約64.3億美元），分別較第三季勁升1倍及逾80%。

大公報報導，本年最後一季開局勇猛，受施政報告全面放寬按揭及銀行減息刺激，一手成交報復式反彈，10月共有5個全新盤開賣，連同其他貨尾累銷2960伙，吸金約345億元，價量同創7個月新高。當中最進取的新地，月內連珠炮發式推盤，多達12個新盤錄得成交，該月獨領風騷的啟德天璽•天創造多項紀錄，四輪價單發售單位均鋪鋪清袋，屬近年罕見可連續賣四輪而又售罄的新盤，全期於該月共沽逾850伙或93%，吸金約97億元，帶挈集團於該月售逾1150伙，吸金138億元成為大贏家。

惟新盤市場熾熱情況維持短暫，後勁不繼。11月共有4個全新盤開售，其中以宏安地產北角炮台山101 KINGS ROAD是月內最標青新盤，首輪公開發售157伙，即日售出98伙或62.4%，項目全月售104伙，是唯一成交量達3位數的新盤。11月份一手成交不足1000宗，僅約970宗，銷售金額約137億元，按月各下挫67%及60%。

來到全年最後一個月，由於市況轉靜，兼且12月為傳統淡季，全靠貨尾撐場。綜合市場消息及一手成交錄冊，本月上半月售300伙，估計涉資約25億元，較11月同期大幅萎縮。不過，本月內有一大特色，大手客再次出沒，其中市傳14日有一組大手客掃入長實黃竹坑Blue Coast Ⅱ共5伙，涉資逾半億元；以及一組豪客數日前擲近1.5億元掃啟德三盤共26伙。

下半月一手市場主力仍靠貨尾，其中劈價重啟銷售的路勁地產屯門凱和山，16日晚發售70伙，現樓單位參觀反應熱烈，首周六即錄參觀人次逾3200人，單位內人頭湧湧。

代理推算，第四季一手成交於火爆的10月帶挈下，料可挑戰逾4700宗水平，較第三季的2300伙大增1倍；成交金額季內暫已超越500億元，較第三季全季的277億元增加80%。