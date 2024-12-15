大棠紅葉「開始紅」啦 內地客穿漢服到香港朝聖

港鐵特別安排印有「大棠紅葉」的接駁巴士。（取材自港鐵）

位於香港 元朗大棠大欖郊野公園內的楓香林是香港12月賞紅葉熱門地點，大欖郊野公園楓香林紅葉情報13日更新紅葉指數維持「開始紅」，吸引不少市民前去，甚至有內地遊客特地穿漢服朝聖。

香港的紅葉觀賞期約在每年12月至1月，漁農自然護理署設有「楓香林紅葉情報」專頁（bit.ly/4eQM4BJ），提供大棠賞楓香資訊，每周五更新更新「紅葉指數」。

綜合香港01等港媒報導，在12月4日更新的紅葉指數為「開始紅」，到12月13日再更新，維持為「開始紅」。紅葉指數分為5種級數：紅、開始紅、黃、綠、樹葉疏落。按往年情況，紅葉指數大多會在12月中進入開始紅或紅的階段。

因應紅葉季節已到，郊野公園在賞紅葉勝地大棠舉行活動，在今年12月及明年1月，每日早上10時30分至下午4時30分，在大欖郊野公園楓香林提供自然導賞服務。期間逢星期六、日及公眾假期，郊野公園在早上10時30分至下午4時30分會設置相片展覽、攤位遊戲及行山有道推廣。

根據港媒報導，一位來自深圳的陳小姐說，在內地社交平台了解到大棠紅葉，約好友一同前來觀賞；另一名來自上海的李小姐表示，疫情 期間得知大棠紅葉，之後每年都來看，搭小巴過來十分方便，這次她還特別穿漢服來。

考慮到會有大量行山人士到大棠觀賞紅葉，運輸署在12月及1月作出多項臨時交通安排，包括加強大棠的巴士服務。港鐵7日起增設K66A特別巴士路線來往港鐵朗屏站及大棠山道，逢周六、周日及假期服務，方便行山人士入大棠賞紅葉。

從大欖郊野公園的入口漫步上山後，便會到達絕美的打卡熱點──楓香林。在秋意盎然的月份，山徑兩旁的楓香樹的嫩綠葉子會逐漸變成耀眼的鮮黃、橙紅等各種燦爛奪目的色彩，是絕佳的拍照地點。而楓香樹的樹蔭也是晨運人士乘涼和享受恬靜時刻的熱門位置。公園内的主要林區綿延達400公尺，沿途可以看到蒼翠的丘陵、錯落起伏的山谷等壯麗景觀。繼續往前走約150公尺，便會到達另一處小楓香樹叢。