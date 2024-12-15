大灣區香港學校教育展 360校參展 1中學收逾200份申請

香港示意圖。(圖：shutterstock)

由香港 津貼中學議會、津貼小學議會、香港直接資助學校議會，及香港資助小學校長會舉辦的「（大灣區 ）香港學校教育展」，13日起一連三天在香港亞博館舉行，逾360間幼稚園、小學、中學及高等院校參展。

大公報報導，部分學校因設有即場面試和筆試，備受家長青睞。聖士提反堂中學的麥偉麟校長稱，家長反應熱烈，兩日內已收到200餘份申請，下一步將會通過面試的學生安排筆試。他說，面試學生涵蓋中一至中六，但感覺到今年中一報名人數增多。

教育局 局長蔡若蓮出席大灣區香港教育展開幕儀式致辭表示，當局一直大力投資教育，加上在「一國兩制」下，香港有背靠祖國、聯通世界的獨特優勢，和兩文三語的教育環境，有助培養學生成為中英兼善的新一代。今年向全港公營學校發放額外津貼，加強普通話以及英文的學習語境，亦鼓勵學生去學習不同語言，配合國家以及國際的最新發展。

蔡若蓮指出，當局致力推動STEAM教育，更新初中科學科，開設小學科學科，加強資訊科技教育等，支持教育創新，從小培養學生對科學的興趣，以迎接科技時代的來臨和機遇。

蔡若蓮還表示，為配合政府各項輸入人才計畫，教育局與香港人才服務辦公室緊密合作，為有意來港發展的境外家庭提供升學資訊，安排他們的子女中小學學位等，協助他們盡快適應香港的生活和學習。

龔宇萍說，不少跨境家庭擔憂學校位置偏遠，已有家長會根據學校的錄取情況來決定是否移居。她又指，學校的朝八晚八的模式吸引不少家長關注，校方設有「延展時間服務」以支援家長從事較長或不定時工作。

同樣第一次參展的沙田培英中學朱嘉添校長表示，校方以往收到不少新來港人士的申請，看到不少高質素的學生，期望不同背景的學生到校能帶來新的文化體驗。至於收生標準，朱校長指出，會考量學生的英文能力以及成績，希望學生能在面試時展示自己對學習的追求以及反思。他提醒家長，香港學校多元化，家長需要了解孩子的特長以作出合適選擇。