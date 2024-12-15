香港財爺砸580美元大手掃貨 鄧炳強「購物戰車」塞爆

第58屆工展會14日在香港維園開幕，現場設有超過900個戶外攤位，提供多元化產品及豐富的娛樂活動。圖為財政司長陳茂波（右二）大手掃貨。 （中新社）

香港 財政司長陳茂波14日在工展會的開幕禮後參觀了場內多個參展商攤檔，並掏腰包即場消費，選購了一些湯包和海味等，共花費超過4500元（港幣，下同，約578.7美元）。保安局局長鄧炳強下午更帶備不少婦女用作買餸的手推購物車到場掃貨，又品嘗雞蛋 仔等美食，表示剛開始就花費了千餘元，並笑說：「我們買東西只有進行時，沒有結束時，最重要是開心，買一些本地品牌。」

文匯報報導，陳茂波14日上午在與商務及經濟發展局局長丘應樺，以及廠商會會長盧金榮等主持開幕典禮後參觀了會場內逾10個展檔。他先到海味店的展檔提早辦年貨，購買了一些湯包以及煲湯用的袋裝鷓鴣，其後在海味店展檔購買了冬菇蝦米。

他又參觀了一家自家製飲品的攤位，即場試嘗了兩口粉紅獵犬雞尾酒，並在餅乾零食檔購買了多款味道的蛋捲。他之後到提供銀髮優惠的玩具檔位以及社企經營的攤檔，選購聖誕卡及手挽飯袋，並購買了天星小輪、鐘樓及大熊貓積木等。

在參觀過程中，陳茂波多次與沿途工作人員打招呼，更不時與店舖負責人和員工合照。其間，他向攤檔負責人查詢產品的種類以及經銷地點等。

他其後在社交平台Facebook發帖推介工展會，表示會場提供多元化產品及娛樂活動，歡迎市民到場，並希望今年工展會人旺財旺，特別希望吸引到更多來自各地不同地方的旅客參加，本地廠商亦可以打開更多新市場，為香港經濟增添更大的活力。

鄧炳強同日亦到工展會購物，更與去年一樣帶同「購物戰車」到場。他亦在Facebook發帖表示，今屆工展會首日已人流暢旺。他先到小食區品嘗市民推介的串串雞蛋仔及拉絲金幣，「我還特地找到去年光顧過的攤檔買鹹檸蜜、炸魚皮和臘味。最後當然少不得要去懲教署、跨部門反恐專責組、耆樂警訊同警隊防罪攤位探班，請大家吃現場買的糯米糍，辛苦各位同事努力宣傳。」

他入場不久即表示已花費千餘元購物，而在其Facebook帖文中的圖片可見，其「購物戰車」已塞滿戰利品。