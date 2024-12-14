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轉載英政客帖文 黎智英認同制裁 坦承較喜歡共和黨人

香港新聞組／香港14日電
壹傳媒創辦人黎智英13日在香港繼續接受審訊，承認自己比較喜歡美國共和黨人 。（新華社）
壹傳媒創辦人黎智英13日在香港繼續接受審訊，承認自己比較喜歡美國共和黨人 。（新華社）

香港壹傳媒創辦人黎智英與蘋果日報3間相關公司被控串謀勾結外力危害國家安全案，13日踏入第109天審訊。據庭上連日展示的證據顯示，黎智英於2020年7月30日在Twitter轉發來自「香港監察」負責人羅傑斯（Benedict Rogers）帖文，帖文中建議時任英國副首相兼外交大臣拉布（Dominic Raab）將中國中央和香港特區官員等加入「制裁」名單。

文匯報報導，法官李素蘭關注黎智英轉發的帖文中提到「是時候將林鄭月娥、香港、中國官員列入馬格尼茨基法案制裁名單」，問黎智英想藉此帶出什麼信息，黎稱轉載就是代表他認同該帖文的內容。

辯方13日庭上展示了黎智英與港蘋專欄作家李兆富的WhatsApp對話紀錄，顯示黎智英向其「徒弟」李兆富發送的Twitter帖文草稿，不只一次提到「制裁」。

2020年7月29日，黎智英主動向李傳送一條新聞連結，內容為時任香港特區行政會議召集人陳智思的美國銀行帳戶被關閉。黎在信息中寫道：「我肯定這只是冰山一角，針對自由壓迫者的制裁將會蔓延到各個階層，川普總統做得好！」黎智英庭上承認上述信息是向李兆富發出的Twitter帖文指示，最後並沒發布。

辯方問黎是否在讚揚美國對陳智思實施「制裁」，黎稱，他認同實施「制裁」和川普的做法。辯方再問黎是否呼籲外國或川普實施「制裁」，黎否認。

辯方追問黎，假如將內容上傳至帖文，會否構成鼓動川普作出進一步「制裁」。對此，黎未有正面回答，只稱為其行動感到「鼓舞」。

黎智英又聲稱，他不知道李兆富是受薪為他管理Twitter帳戶和發布Twitter帖文，也不知道其助手Mark Simon就此向李兆富發薪。黎智英稱，他和李兆富兩人「關係親密」，互相提供意見，李兆富只是每天為他管理Twitter帳戶約一小時，他也不知道李兆富在2020年7月離港後，有否為Mark Simon做事或繼續獲發蘋果薪金。

辯方問到黎是否容許李兆富在Twitter轉發羅傑斯有關建議拉布將中國中央和香港特區官員等加入「制裁」名單的帖文時，黎稱轉發了就要承認是同意，「否則為什麼要轉載？」

法官杜麗冰指出於好奇，問黎智英在直播節目Live Chat with Jimmy Lai邀請的嘉賓是否都是美國人以及所屬黨派，黎稱大部分受邀嘉賓是美國共和黨人，並承認較喜歡共和黨人，而其助手Mark Simon也是美國共和黨成員。

黎智英 香港 川普

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