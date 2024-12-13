假公安通話8小時騙至曼谷 港漂女碩生沒空思考遭索千萬

香港示意圖。(圖/shutterstock)

一名22歲港漂女碩士生誤墜假冒官員騙局，她被騙到泰國 曼谷入住酒店，是首次有受害人由香港 被騙到境外的詐騙案件。其間騙徒伺機向女生的父母訛稱其女兒被綁架，勒索1000萬港元（約128萬美元）。

綜合媒體報導，該名女生K小姐，12日在警方陪同下講述事件經過。她表示，騙子先後自稱是香港入境處職員及內地公安與她接觸，指其名下登記的兩張電話卡中，有一個號碼及一個銀行帳戶被查出騙取市民的個人資料，涉及洗黑錢活動，因此限制其出入境及凍結銀行帳戶以作調查。

K小姐表示，「公安人員」向她進行持續長達八個小時的通話，「我沒有時間思考，他們要求我進行視頻通話。過程中見到騙子身穿疑似公安的制服，他們身處的背景也有疑似公安的警徽，曾向我出示公安人員的證件及一張中國公安局對我發出的通緝 令。」所有「環境證供」令她深信對方是公安，而非騙徒。

之後，騙徒通過一系列手段切斷K同學與外界聯繫。騙徒以案件高度機密為由，要求K同學24小時保持視頻通話，並購買新手機和新電話卡。騙徒威脅，如果不按他們指示行事，K同學將會面臨監禁，甚至無法與父母取得聯繫。在連續八小時的心理攻勢下，K同學沒有時間進行深入思考，最終被騙徒操控。

此後，K同學被騙徒引導前往廣州市番禺區指定酒店入住，並要求分三天提取現金交給他們。

這還沒有結束。由於K同學在與騙徒通話中透露自己個人信息，騙徒獲知K同學物業地址，於是引誘K同學前往泰國曼谷躲避風頭。騙徒向K同學父母謊稱其被綁架，勒索1000萬港元贖金。期間，由於K同學未攜帶舊手機，導致父母無法和她取得聯繫，誤以為她已經失蹤，兩人擔心，急忙報警。

警方接報後立即行動，根據K同學出入境紀錄、個人物品、離境前蹤跡及生活習慣，加上同泰國當地警方合作，最終在36小時內成功解救K同學。