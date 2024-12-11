港啟德主場館設開合上蓋 玻璃幕飽覽維港 草坪設計靈活
香港啟德體育園主場館落成在即，將在明年第一季正式啟用，園方10日發布主場館內部照片，展示包括玻璃幕牆等設計。園方表示，主場館設有可開合的上蓋、可轉換的舞台位置與座位配置，以及靈活的草坪系統設計，為香港未來舉辦音樂會等各類大型文娛活動提供了更多的選擇。
綜合香港01、大公報報導，坐落於原啟德機場的啟德體育園主場館可容納5萬人，部分設施目前還在施工當中，但園方透露現時各項工程已經進入尾聲，並且公布了多張場館內部照。啟德體育園主場館可容納5萬人，園方內部照片展示南看台的玻璃幕牆，及看台座椅砌成的「啟德」字樣。
園方指出，主場館的南看台讓觀眾在寬敞的活動平台上盡情享受精采活動。令人印象深刻的玻璃幕牆，將香港最具標誌性的維多利亞港美景一覽無遺，無縫連接主場館與充滿活力的城市景觀。色彩繽紛的座椅展示了中文「啟德」二字，象徵香港這個大型活動新地標準備就緒即將起飛，並邁向更光輝的新里程。
園方亦提及，主場館設靈活的草坪系統可供舉行不同活動，據體育園官網，除了提供真草草坪作足球及欖球賽事，也可轉換為其他地面物料，作不同體育及文娛活動；主場館也設有可開合頂蓋、可轉換的舞台位置及座位配置。
園方還表示，隨著主場館內的創新草坪系統即將完成鋪設，希望能夠引入更多頂級的足球和欖球賽事，並靈活地舉辦音樂會等各類大型活動。
啟德主場館明年3月將舉行香港國際七人欖球賽，緊接4月會再上演英國樂團Coldplay的Music Of The Spheres世界巡迴演唱會香港站。
為順利迎接明年的多項大型賽事，啟德體育園早前曾於啟德體藝館、啟德青年運動場進行了多場測試賽，取得不俗的效果。
園方於8日亦舉行關於啟德體藝館和啟德青年運動場的壓力測試，約1.2萬名公務員和地區人士分別進出該兩個場館，參與相關火警緊急疏散演習，並且安排有關人士經啟德、宋皇臺兩個港鐵站，以及附近的特別巴士及的士上落客區乘車離開。
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