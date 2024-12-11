港啟德主場館設開合上蓋 玻璃幕飽覽維港 草坪設計靈活

啟德體藝館8日舉行規模達12000人的演練，進一步測試啟德體育園各設施在舉辦大型國際盛事時的壓力承受能力。（中通社）

香港 啟德體育園主場館落成在即，將在明年第一季正式啟用，園方10日發布主場館內部照片，展示包括玻璃幕牆等設計。園方表示，主場館設有可開合的上蓋、可轉換的舞台位置與座位配置，以及靈活的草坪系統設計，為香港未來舉辦音樂會等各類大型文娛活動提供了更多的選擇。

綜合香港01、大公報報導，坐落於原啟德機場的啟德體育園主場館可容納5萬人，部分設施目前還在施工當中，但園方透露現時各項工程已經進入尾聲，並且公布了多張場館內部照。啟德體育園主場館可容納5萬人，園方內部照片展示南看台的玻璃幕牆，及看台座椅砌成的「啟德」字樣。

園方指出，主場館的南看台讓觀眾在寬敞的活動平台上盡情享受精采活動。令人印象深刻的玻璃幕牆，將香港最具標誌性的維多利亞港美景一覽無遺，無縫連接主場館與充滿活力的城市景觀。色彩繽紛的座椅展示了中文「啟德」二字，象徵香港這個大型活動新地標準備就緒即將起飛，並邁向更光輝的新里程。

園方亦提及，主場館設靈活的草坪系統可供舉行不同活動，據體育園官網，除了提供真草草坪作足球 及欖球賽事，也可轉換為其他地面物料，作不同體育及文娛活動；主場館也設有可開合頂蓋、可轉換的舞台位置及座位配置。

園方還表示，隨著主場館內的創新草坪系統即將完成鋪設，希望能夠引入更多頂級的足球和欖球賽事，並靈活地舉辦音樂會等各類大型活動。

啟德主場館明年3月將舉行香港國際七人欖球賽，緊接4月會再上演英國樂團Coldplay的Music Of The Spheres世界巡迴演唱會香港站。

為順利迎接明年的多項大型賽事，啟德體育園早前曾於啟德體藝館、啟德青年運動場進行了多場測試賽，取得不俗的效果。

園方於8日亦舉行關於啟德體藝館和啟德青年運動場的壓力測試，約1.2萬名公務員和地區人士分別進出該兩個場館，參與相關火警緊急疏散演習，並且安排有關人士經啟德、宋皇臺兩個港鐵站，以及附近的特別巴士及的士上落客區乘車離開。