香港維港跨年煙花匯演長達12分鐘 首現七彩祥雲

除夕跨年煙花匯演的煙花特效「繁花盛放」，以全新顏色及嶄新技術帶來多層次煙花。（取材自旅發局模擬圖片）

香港 旅遊發展局宣布，將於今年12月31日除夕夜，於維港舉行跨年倒數煙花匯演。煙花匯演將以「幸福樂章」為主題，歷時12分鐘，煙花闊度長達1300米，港島由中環至北角、九龍半島由西九龍至尖東海旁都能欣賞。

今年除夕跨年倒數煙花，旅發局將安排5艘躉船及16艘浮船，組成前後排列的陣型，多層次及角度發放煙花。三座港島地標建築亦有樓頂煙火，每15分鐘發放共四次「許願流星」，營造高低、動感的構圖。灣仔會展外牆再度設巨型倒數時鐘，讓市民一同倒數。

旅發局表示，港島由中環至北角、九龍半島由西九龍至尖東海傍都能清晰欣賞煙花匯演。最佳觀賞位置有八個，包括西九文化區、香港文化中心露天廣場、星光大道 、尖沙咀海濱花園、中環海濱、金紫荊廣場、灣仔臨時海濱花園、東岸公園主題區。

這次煙花匯演由擔任北京奧運 開幕、閉幕式煙花項目主管劉琳設計，將演繹茂密大樹、具生命力的瀑布、耀眼的祥雲等大自然形態，傳遞對美好生活的祝願。

匯演特別呈獻矚目煙花特效，其中糅合七色彩煙及銀閃煙花的「七彩祥雲」首次在香港展示，特效包含七色彩煙加上銀閃煙花。另一亮點是「繁花盛放」，特效採用經特別調配的顏色，如天藍、粉紅、檸檬黃及橙色等，五層煙花同一時間在不同高度爆破，如鮮花綻放的多層次煙花群，象徵美好圓滿家園。

匯演將透過本地免費電視台、旅發局網站及社交平台全程直播，又會通過衛星向全球轉播精華片段，展示香港獨特魅力。

保安局表示，因應本港今年除夕夜將有跨年倒數煙花匯演，香港和深圳政府已商討好延長跨年夜的關口服務時間，包括羅湖口岸及深圳灣口岸。內地口岸部門已經按程序要求上報國家口岸部門進行審批，詳情會盡快公布。

另外，運輸及物流局表示，運輸署與各交通營辦商會為除夕夜跨年倒數煙花活動作出相應交通安排，包括在服務時間及班次上作出配合，以滿足乘客出行需求，並透過不同渠道發放最新交通資訊，指詳情會適時公布。