阻劏客兜路 港擬強制的士裝車cam、最少兩種電子支付

香港示意圖。(圖/shutterstock)

香港 的士服務近年備受關注，不時有乘客投訴的士司機濫收車資「劏客」、兜路及拒載等問題。為提升行業整體質素，香港特區港府 建議修例，要求所有的士必須安裝攝錄系統（俗稱車cam），影片須被加密並儲存於車內裝置中不少於30天，但無需上傳中央平台。

綜合文匯報、大公報報導，的士司機和乘客一旦出現糾紛投訴，港府人員可透過遠端擷取影片，用於調查跟進。每套攝錄系統安裝成本介乎3500元至逾5000元（港幣，下同，約450.2至643.1美元），每月維護費近200元，由業界自行承擔。

為了保障士司機和乘客雙方權益，港府建議修例，強制所有的士在車廂內安裝攝錄系統，包括車廂攝錄機、行車記錄儀及全球衛星導航系統，爭取2026年內完成立法，並在明年底或之前，必須提供最少兩種電子支付方式，攝錄系統加裝費由車主負責，數據須儲存30日，業界相信有助減少投訴，但不滿港府沒有提供津貼。

運輸及物流局向立法會交通事務委員會提交文件，提及市民希望港府推出更多措施，進一步提升整體的士服務質素，安裝相關攝錄設備，整個系統包含三部分，包括車廂攝錄機、行車記錄儀以及全球衛星導航系統，當中攝錄機必須支援日間及夜間拍攝，並清晰拍攝到司機及所有乘客的容貌，解析度必須是720P或以上。

系統亦要支援北斗衛星、全球定位或其他同類導航系統，儲存裝置必須加上封蓋，並要在的士啟動之後自動開始儲存紀錄，並至少維持至熄車後15分鐘。

影音紀錄和相關數據必須加密，並儲存在裝置內不少於30天，一般毋須上傳至港府設置的中央平台，但當有需要時，例如有乘客投訴司機行為或發生交通意外，獲授權人員可以透過「遠端擷取」方式將數據上傳至中央平台，並儲存在港府雲端 ，讓警方或運輸署跟進調查。