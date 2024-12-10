我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南韓通過叛亂特別起訴法 將任命特檢辦尹錫悅

南京女學生花大錢升讀港大 因美國假學歷遭退學

阻劏客兜路 港擬強制的士裝車cam、最少兩種電子支付

香港新聞組／香港10日電
香港示意圖。(圖/shutterstock)
香港示意圖。(圖/shutterstock)

香港的士服務近年備受關注，不時有乘客投訴的士司機濫收車資「劏客」、兜路及拒載等問題。為提升行業整體質素，香港特區港府建議修例，要求所有的士必須安裝攝錄系統（俗稱車cam），影片須被加密並儲存於車內裝置中不少於30天，但無需上傳中央平台。

綜合文匯報、大公報報導，的士司機和乘客一旦出現糾紛投訴，港府人員可透過遠端擷取影片，用於調查跟進。每套攝錄系統安裝成本介乎3500元至逾5000元（港幣，下同，約450.2至643.1美元），每月維護費近200元，由業界自行承擔。

為了保障士司機和乘客雙方權益，港府建議修例，強制所有的士在車廂內安裝攝錄系統，包括車廂攝錄機、行車記錄儀及全球衛星導航系統，爭取2026年內完成立法，並在明年底或之前，必須提供最少兩種電子支付方式，攝錄系統加裝費由車主負責，數據須儲存30日，業界相信有助減少投訴，但不滿港府沒有提供津貼。

運輸及物流局向立法會交通事務委員會提交文件，提及市民希望港府推出更多措施，進一步提升整體的士服務質素，安裝相關攝錄設備，整個系統包含三部分，包括車廂攝錄機、行車記錄儀以及全球衛星導航系統，當中攝錄機必須支援日間及夜間拍攝，並清晰拍攝到司機及所有乘客的容貌，解析度必須是720P或以上。

系統亦要支援北斗衛星、全球定位或其他同類導航系統，儲存裝置必須加上封蓋，並要在的士啟動之後自動開始儲存紀錄，並至少維持至熄車後15分鐘。

影音紀錄和相關數據必須加密，並儲存在裝置內不少於30天，一般毋須上傳至港府設置的中央平台，但當有需要時，例如有乘客投訴司機行為或發生交通意外，獲授權人員可以透過「遠端擷取」方式將數據上傳至中央平台，並儲存在港府雲端，讓警方或運輸署跟進調查。

港府 香港 雲端

上一則

海南冬交會落幕 農產品交易額逾46億人幣

下一則

香港維港跨年煙花匯演長達12分鐘 首現七彩祥雲

延伸閱讀

港財政赤字倍增 特首李家超：將開源節流

港財政赤字倍增 特首李家超：將開源節流
港粵港經貿合作AI、物流…逾千億 港企盼3年產值翻倍

港粵港經貿合作AI、物流…逾千億 港企盼3年產值翻倍
追蹤瀏覽紀錄…港府揭10旅遊平台強取私隱 當心詐團

追蹤瀏覽紀錄…港府揭10旅遊平台強取私隱 當心詐團
香港失業率微升至3.1% 12萬人待業 重回去年初水平

香港失業率微升至3.1% 12萬人待業 重回去年初水平

熱門新聞

日本知名成衣品牌Uniqlo母公司迅銷執行長柳井正日前受訪時說，不使用新疆棉花，受到中國輿論撻伐。(路透)

Uniqlo創辦人說不用新疆棉遭罵翻 中國外交部也發聲

2024-11-29 08:57
谷愛凌在寒冬裡穿羽絨服搭配短褲，「抗凍力」讓網友驚呆了。（取材自微博）

谷愛凌在西安上演「褲子消失術」 網友：謎一樣的存在

2024-12-03 07:30
疑似上海綠地老董張玉良的男子在KTV包廂接受性服務。（取材自X平台）

綠地老董KTV接受性服務一臉享受？網友拿不雅照比對本尊

2024-12-08 05:30
蘭州交通大學一對情侶在樓梯上激情交戰，全被遠處學生目擊拍下。（視頻截圖）

蘭州高校男女在隱密樓梯「埋頭苦幹」 大膽動作全被拍

2024-11-22 06:30
疑似是薄瓜瓜本人帳號發出4張圖片，稱是2006年媽媽寫給他的家書。(圖截自X平台)

薄瓜瓜社群轉高調 再發文PO媽媽寫的家書

2024-12-06 22:59
吳艷妮的「無褲風」造型讓身材曲線畢露。（取材自鳳凰網）

田徑女神吳艷妮「無褲風」上熱搜 網卻轟：羞恥感滿滿

2024-12-03 06:30

超人氣

更多 >
王玉雯張新成相識16年披婚紗：爸媽比我們還開心

王玉雯張新成相識16年披婚紗：爸媽比我們還開心
疑涉槍殺聯合健保CEO 馬州男在賓州被捕

疑涉槍殺聯合健保CEO 馬州男在賓州被捕
藥劑師點名：這5種常見「垃圾」藥物騙很大

藥劑師點名：這5種常見「垃圾」藥物騙很大
涉槍殺聯合健保CEO兇嫌 曾在史丹福當輔導員 畢業賓大電腦系

涉槍殺聯合健保CEO兇嫌 曾在史丹福當輔導員 畢業賓大電腦系
涉殺聯合健保CEO兇嫌家族富裕 名校畢業、反資本主義

涉殺聯合健保CEO兇嫌家族富裕 名校畢業、反資本主義