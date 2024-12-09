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財爺：香港收支平衡需2至3年 將削開支助滅赤

香港新聞組／香港9日電
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

新一份預算案研削經常開支，由2月預算案時預計的481億元（港元，下同，約61.8億美元）倍增至約1000億元（約128.5億美元），財政司司長陳茂波8日指出，要做到財政收支平衡，預期需時「2至3年」。

文匯報報導，陳茂波8日出席一個電台節目時表示，政府面臨多方面收入減少的挑戰，包括高息環境、樓價下跌、印花稅減少、行業復甦不均勻、以及利得稅下降；他認為這些問題都屬於周期性，政府已制定出財政整合計畫，主要集中在節流方面，例如每年削減部門經常性開支1%，並將檢視這些措施的成效。

報導指出，陳茂波認為，經濟運行有其周期性，不論儲備狀況如何，都應該著眼於鞏固基礎和提升香港的競爭力，同時培育新興產業。他說，「我們與一些評級機構溝通，他們基本上認同疫情期間全世界主要經濟體都是赤字。他們都不贊成以很大力、短時間、一兩年內達到平衡。大幅削減開支不只對民生有影響，還會對經濟造成收縮作用，是適得其反。」

他又表示，現時就提公務員減薪、凍薪言時尚早。

據報導，在開源方面，陳茂波提到，香港在吸引企業和人才方面取得了一定進展，引入了重點企業辦公室，吸引約100家企業前來香港，未來幾年預計投資額將達400億（約51.4億美元）至500億元（約64.2億美元），創造約1.7萬個就業機會，其中超過一半的企業落戶於科學園和數碼港。

此外，投資推廣署也成功吸引約500家公司赴港投資，投資額達約500億元。而且，香港約有4700家初創公司，其中20%的創辦人來自海外。隨著更多企業和人才來港，政府稅收會增加，預計三數年時間便可恢復收支平衡。

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