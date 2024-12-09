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香港海濱長廊今年底延至29公里 打造共享空間

香港新聞組／香港9日電
新海濱走廊是港島一道靚麗風景線，圖為中西區豐物道海濱休憩用地。（中新社）
新海濱走廊是港島一道靚麗風景線，圖為中西區豐物道海濱休憩用地。（中新社）

香港發展局和海濱事務委員會近年以「先駁通，再優化」策略駁通維港兩岸海濱長廊，盡早開放更多海濱用地給市民和遊客享用。發展局局長甯漢豪8日在網誌提及，海濱長廊預計於今年年底延長至29公里，並期望於2028年進一步延長至34公里。

大公報報導，海濱事務委員會主席何文堯表示，除了駁通海濱，委員會亦嘗試了嶄新的海濱管理和發展模式，並推動不同類型的活動。發展局和委員會近年一直積極打造海濱共享空間，讓市民可以在海濱進行不同活動，如跑步、閒坐和踏滑板等。

報導稱，發展局表示，建設維港海濱的工作順利開了步，往後還需努力。發展局已向立法會提交「2024年保護海港（修訂）條例草案」，目的是透過訂立機制，既維持對維港的保護，同時促進優化海濱供市民享用和加強海港功能。若修訂條例獲得通過，碼頭、觀景台等14類改善海港的小型填海工程，可受惠於新的簡化機制，為海濱發展適度地「拆牆鬆綁」。

第一個海濱共享空間於2020年開放，位於堅尼地城卑路乍灣海濱長廊，其後陸續推展至另外五個場地，包括灣仔HarbourChill海濱休閒站、灣仔水上運動及康樂主題區、銅鑼灣活力避風塘主題區、北角東岸公園主題區及荃灣海濱長廊。

報導指出，東區走廊下的東岸板道首段將在今年年底前大致完工並會陸續開放，待2025年全面開放後，將會打通一條長約13公里連貫堅尼地城至筲箕灣的海濱長廊，這個新的海濱共享空間也標誌著完成駁通港島北岸海濱的最後一塊拼圖。

報導稱，發展局表示，建設維港海濱的工作順利開了步，往後還需努力。發展局已向立法會提交「2024年保護海港（修訂）條例草案」，目的是透過訂立機制，既維持對維港的保護，同時促進優化海濱供市民享用和加強海港功能。若修訂條例獲得通過，碼頭、觀景台等14類改善海港的小型填海工程，可受惠於新的簡化機制，為海濱發展適度地「拆牆鬆綁」。

甯漢豪表示，在發展局和委員會的努力下，定能繼續以創新思維和公眾參與模式締造更多暢通易達、朝氣蓬勃、具吸引力的海濱。

圖為青少年在中環海濱長廊寫生創作，用繪畫記錄香港的美麗。 （新華社）
圖為青少年在中環海濱長廊寫生創作，用繪畫記錄香港的美麗。 （新華社）

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