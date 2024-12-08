尖沙咀星光大道來了2500隻熊貓雕塑 市民瘋打卡

大型熊貓主題展覽「PANDA GO! 香港遊」的2500隻大熊貓雕塑，一連兩天在尖沙咀星光大道展出。大批市民和遊客到場觀賞，並拍照打卡。（中新社）

全港最大型熊貓展覽「PANDA GO！香港 遊」昨日起一連兩天（7日至8日）在尖沙咀星光大道 舉行，來自日本 的2500隻形態各異的大熊貓雕塑，吸引大批市民及遊客到場打卡。

綜合媒體報導，大批市民及旅客昨日上午11時已齊聚展區「打卡」，有巿民更帶同大熊貓玩偶到場。大會設置圍欄分隔雕塑和遊人。主辦單位香港創意工作室AllRightsReserved（ARR）創辦人林樹鑫解釋，加設圍欄是基於安全考慮。

真人裝扮的「大熊貓導遊」中午12時出場，引來市民歡呼。大會以圍欄圈出一塊空地讓其大展身手，「牠」不時拿著道具竹葉揮手，並耍出金雞獨立、蛇拳等功夫，變身「功夫熊貓」，更大跳街舞。圍觀市民反應熱烈，不停向其揮手，「牠」與遊客擊掌，而其坐下時形態與真大熊貓無異。「牠」最後大送飛吻，暫別遊客，待下午5時30分再出場。

大型熊貓主題展覽「PANDA GO! 香港遊」的2500隻大熊貓雕塑，一連兩天在尖沙咀星光大道展出。大批市民和遊客到場觀賞，並拍照打卡。（中新社）

主辦單位為是次展覽設計8款全新大熊貓造型，並特別加入6款參考香港6隻大熊貓的造型，包括中央送贈的「安安」、「可可」，以及「盈盈」、「樂樂」及牠們的龍鳳胎。

展覽又邀請了11名來自不同界別的名人，創作獨一無二的特別版大熊貓作品，包括身兼音樂人、藝術家、製作人及服裝設計師多重身份的Pharrell Williams、著名演員兼導演黃渤、模特兒兼演員杜鵑，以及創作LABUBU的藝術家龍家昇等，大部分特別版大熊貓雕塑未來將在網上作慈善售賣。

另外，尖沙咀海旁昨有三項大型活動同時舉行，包括「PANDA GO!香港遊」熊貓主題展覽、「Pokémon GO City Safari」及街頭裝置藝術「紅球」，其中舉行PANDA GO的星光大道入口處人潮迫爆，有到場巿民讚雕塑可愛，惟現場擠擁，籲增加人手管制人流。飲食業代表黃家和預料昨日區內生意比平時多約一成半，有餐廳職員及小商販則稱生意增長不算多。