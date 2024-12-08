中央贈港大熊貓沿用安安可可原名 寓意好事「安可」

中央贈港大熊貓亮相儀式7日在香港海洋公園舉行，正式命名為「安安」和「可可」。圖為香港特首李家超夫人李林麗嬋（左二）為大熊貓繪畫比賽小學、中學和公開組冠軍得主頒發獎勵。（中新社）

中央政府贈港第三對大熊貓今日起正式與公眾見面。香港 海洋公園在昨日的大熊貓亮相儀式上宣布，兩隻大熊貓將繼續採用原名「安安」和「可可」，寓意香港未來好事繼續「安可」（Encore）。海洋公園解釋，「安」代表平安，意味香港穩定平安；「可」有凡事皆可能之意，期望香港有無限的可能性。

綜合文匯、大公報報導，香港特首李家超表示，港府 會把握大熊貓帶來的機遇，發揮香港大熊貓家族的獨特魅力，與社會各界攜手舉辦以「召集世界好友 暢遊香港」為主題的一系列宣傳活動，並推出具本地特色的大熊貓產品，為市民和旅客帶來美好難忘的大熊貓體驗。

大熊貓可可。（取材自海洋公園圖片）

「安安」和「可可」於9月26日抵港，海洋公園昨日舉行大熊貓亮相儀式。港府文體旅局聯同海洋公園為「安安」及「可可」舉辦徵名比賽和繪畫比賽，園方在儀式上宣布比賽結果。園方共接獲超過2萬2600份命名建議，其中逾千份命名建議均認為應保留「安安」、「可可」的原名。因此，兩隻大熊貓會保留「安安」和「可可」的名字，寓意香港未來好事繼續「安可」。

身為評委之一的龐建貽解釋，評判團思考良久後，始終認為「安安」、「可可」原來的名字十分有意義，值得保留，且兩隻大熊貓已經適應了「安安」、「可可」這兩個名字。「『安』是代表安定的意思，『可』則代表有無限可能。香港目前情況大家都想安居樂業，亦希望有不同可能及生機。」

龐建貽表示，預計今日會有很多市民到海洋公園，如果屆時人太多，園方可能會以「時間卡」分流。園方其後補充，「希望大家不用那麼心急，如果遲些來，等候港產大熊貓龍鳳胎，就可以見到老中青三代大熊貓。」

龐建貽表示，園方會實現處處熊貓的願景，「新大熊貓加入了『盈盈』、『樂樂』和兩隻大熊貓寶寶的行列，成為我們的旅遊大使，海洋公園會把握機遇，加上香港各界一系列以大熊貓為主題的推廣活動，一定會做到如特首所說處處都有熊貓。」

大熊貓安安。(取材自香港大熊貓官方IG專頁圖片)

另外，全港大型熊貓主題展覽《PANDA GO！香港遊》昨起在多個香港特色地標先後展出。熊貓熱潮席捲全港，吸引大批遊客「追熊」，包括數以萬計手持「一簽多行」新簽注的深圳市民。