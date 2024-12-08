我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Costco限購寶可夢卡牌 二手價飆破百美元

阿塞德政權垮台 總統逃亡、反抗軍街頭高呼解放

中央贈港大熊貓沿用安安可可原名 寓意好事「安可」

香港新聞組／香港8日電
中央贈港大熊貓亮相儀式7日在香港海洋公園舉行，正式命名為「安安」和「可可」。圖為香港特首李家超夫人李林麗嬋（左二）為大熊貓繪畫比賽小學、中學和公開組冠軍得主頒發獎勵。（中新社）
中央贈港大熊貓亮相儀式7日在香港海洋公園舉行，正式命名為「安安」和「可可」。圖為香港特首李家超夫人李林麗嬋（左二）為大熊貓繪畫比賽小學、中學和公開組冠軍得主頒發獎勵。（中新社）

中央政府贈港第三對大熊貓今日起正式與公眾見面。香港海洋公園在昨日的大熊貓亮相儀式上宣布，兩隻大熊貓將繼續採用原名「安安」和「可可」，寓意香港未來好事繼續「安可」（Encore）。海洋公園解釋，「安」代表平安，意味香港穩定平安；「可」有凡事皆可能之意，期望香港有無限的可能性。

綜合文匯、大公報報導，香港特首李家超表示，港府會把握大熊貓帶來的機遇，發揮香港大熊貓家族的獨特魅力，與社會各界攜手舉辦以「召集世界好友 暢遊香港」為主題的一系列宣傳活動，並推出具本地特色的大熊貓產品，為市民和旅客帶來美好難忘的大熊貓體驗。

大熊貓可可。（取材自海洋公園圖片）
大熊貓可可。（取材自海洋公園圖片）

「安安」和「可可」於9月26日抵港，海洋公園昨日舉行大熊貓亮相儀式。港府文體旅局聯同海洋公園為「安安」及「可可」舉辦徵名比賽和繪畫比賽，園方在儀式上宣布比賽結果。園方共接獲超過2萬2600份命名建議，其中逾千份命名建議均認為應保留「安安」、「可可」的原名。因此，兩隻大熊貓會保留「安安」和「可可」的名字，寓意香港未來好事繼續「安可」。

身為評委之一的龐建貽解釋，評判團思考良久後，始終認為「安安」、「可可」原來的名字十分有意義，值得保留，且兩隻大熊貓已經適應了「安安」、「可可」這兩個名字。「『安』是代表安定的意思，『可』則代表有無限可能。香港目前情況大家都想安居樂業，亦希望有不同可能及生機。」

龐建貽表示，預計今日會有很多市民到海洋公園，如果屆時人太多，園方可能會以「時間卡」分流。園方其後補充，「希望大家不用那麼心急，如果遲些來，等候港產大熊貓龍鳳胎，就可以見到老中青三代大熊貓。」

龐建貽表示，園方會實現處處熊貓的願景，「新大熊貓加入了『盈盈』、『樂樂』和兩隻大熊貓寶寶的行列，成為我們的旅遊大使，海洋公園會把握機遇，加上香港各界一系列以大熊貓為主題的推廣活動，一定會做到如特首所說處處都有熊貓。」

大熊貓安安。(取材自香港大熊貓官方IG專頁圖片)
大熊貓安安。(取材自香港大熊貓官方IG專頁圖片)

另外，全港大型熊貓主題展覽《PANDA GO！香港遊》昨起在多個香港特色地標先後展出。熊貓熱潮席捲全港，吸引大批遊客「追熊」，包括數以萬計手持「一簽多行」新簽注的深圳市民。

「一簽多行」個人遊簽注恢復令深圳市民來港非常便利，郭小姐計畫今日帶孩子來香港體驗熊貓文化。她表示，孩子非常喜歡熊貓，「這次對安安可可非常期待，此外還可以坐纜車、玩機動遊戲、看極地動物，性價比更高。」

中央贈港新一對大熊貓將於8日與市民見面，香港海洋公園7日舉辦大熊貓亮相儀式，與市...
中央贈港新一對大熊貓將於8日與市民見面，香港海洋公園7日舉辦大熊貓亮相儀式，與市民遊客齊歡慶。（中通社）

香港 港府

上一則

尖沙咀星光大道來了2500隻熊貓雕塑 市民瘋打卡

下一則

防蓄意衝撞 中「擋車神器」銷量倍增 工廠增聘員工趕單

延伸閱讀

美國付熊貓租賃費 中國挪用資金蓋房、買公家機關電腦

美國付熊貓租賃費 中國挪用資金蓋房、買公家機關電腦
旅德新生大熊貓雙胞胎 得名「夢好」「夢甜」

旅德新生大熊貓雙胞胎 得名「夢好」「夢甜」
曾旅韓大熊貓「福寶」傳抽搐發抖 南韓粉絲忍不住了

曾旅韓大熊貓「福寶」傳抽搐發抖 南韓粉絲忍不住了
中國曾旅韓熊貓「福寶」疑抽搐 官方最新回應：無異常

中國曾旅韓熊貓「福寶」疑抽搐 官方最新回應：無異常

熱門新聞

日本知名成衣品牌Uniqlo母公司迅銷執行長柳井正日前受訪時說，不使用新疆棉花，受到中國輿論撻伐。(路透)

Uniqlo創辦人說不用新疆棉遭罵翻 中國外交部也發聲

2024-11-29 08:57
谷愛凌在寒冬裡穿羽絨服搭配短褲，「抗凍力」讓網友驚呆了。（取材自微博）

谷愛凌在西安上演「褲子消失術」 網友：謎一樣的存在

2024-12-03 07:30
蘭州交通大學一對情侶在樓梯上激情交戰，全被遠處學生目擊拍下。（視頻截圖）

蘭州高校男女在隱密樓梯「埋頭苦幹」 大膽動作全被拍

2024-11-22 06:30
疑似是薄瓜瓜本人帳號發出4張圖片，稱是2006年媽媽寫給他的家書。(圖截自X平台)

薄瓜瓜社群轉高調 再發文PO媽媽寫的家書

2024-12-06 22:59
吳艷妮的「無褲風」造型讓身材曲線畢露。（取材自鳳凰網）

田徑女神吳艷妮「無褲風」上熱搜 網卻轟：羞恥感滿滿

2024-12-03 06:30
川普還沒上任，就揚言提高中國貨品關稅10%，恐將重演他第一任期與中國的貿易大戰。圖為中國國家主席習近平2017年接待來訪的川普。（路透資料照片）

加、墨總統都急找川普談關稅 為何習近平至今沒動作？

2024-12-05 18:53

超人氣

更多 >
曾向瓊瑤承諾「4年不拍劇」… 趙薇拒演「還珠格格3」原因被挖出

曾向瓊瑤承諾「4年不拍劇」… 趙薇拒演「還珠格格3」原因被挖出
亞馬遜推25元機票 限時五天

亞馬遜推25元機票 限時五天
節節敗退之際靠山竟撤人 敘利亞政府面臨存亡

節節敗退之際靠山竟撤人 敘利亞政府面臨存亡
買屋族財富是租屋族40倍 貧富差距是怎麼拉大的？

買屋族財富是租屋族40倍 貧富差距是怎麼拉大的？
加州租金最貴城市在這裡 平均月租3175美元

加州租金最貴城市在這裡 平均月租3175美元