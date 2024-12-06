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中環摩天輪驟停 200人困半空喊「救命」 小紅書發求救文

香港新聞組╱香港6日電
香港中環摩天輪5日突然發生故障驟停，約200名遊客受困半空。(中新社資料照片)
香港中環摩天輪5日突然發生故障驟停，約200名遊客受困半空。(中新社資料照片)

香港地標之一中環摩天輪5日下午5時許突然發生故障，約200名遊客一度被困，滯留半空，有內地遊客在社媒小紅書上發文求救，更有人大叫「救命」，隨後多輛消防救護車到場救援，40分鐘後所有遊客安全返回地面，無人受傷。故障原因證實是摩天輪的輔助系統發生技術問題，導致啟動安全程序暫停運作。

綜合港媒報導，作為香港的熱門景點，事故令不少遊客在小紅書呼救，「真的嚇死了」；還有內地客稱第一次來港就遇上摩天輪故障，「可以買彩券了」。一名內地客廖先生憶述，摩天輪原本轉3圈，但轉到一半仗突然停下來，同廂人等一開始以為是正常停頓，輕鬆輕鬆開玩笑，但過了10分鐘仍未見運轉，才意識到不對勁，「裡面空調、通風系統都停了，所以大家都比較緊張」。

他指，一個廂載有7至8人，陸續有人出現心理壓力、驚恐，有人更發出消極言論，尤其位處較高的遊客「真的覺得掉下去會有生命危險」，其同廂一對母子亦十分擔心，「小孩情緒有點難受，不太舒服，給爸爸打電話！」但他現場所見，大部分人是鎮定的。

10多分鐘後，廖先生目睹警車、消防車、救護車接連趕抵，並升起雲梯救援，他讚揚香港救援人員反應迅速，「沒想到所有的車都到了，擔架都抬過來了，非常迅速」，但廖先生認為不足之處是，自始至終沒有人向遊客解釋前因後果。

廖先生表示，相關人員也沒有提及退票或賠償事宜，「我們下去之後只給了一瓶礦泉水」，不少遊客、尤其帶同孩子到場的，不約而同說孩童受驚，以後不會再坐摩天輪。

香港摩天輪表示，昨日下午5時10分，摩天輪的輔助系統發⽣技術問題，隨即啟動安全程序，暫時運作；摩天輪暫停約40分鐘，下午5時30分，系統重新啟動，所有乘客於下午5時45分安全離開⾞廂。香港摩天輪表示，現正進⾏安檢，全面停運。港燈公司發言人則表示，供電一切正常。

發展局對事件表示關注，要求營辦商詳細調查及盡快交報告，避免再次發生類似事件。

據報導，由香港中環海濱營運的香港摩天輪，2014年12月開放使用，總高度有60米，共有42個車廂，每個車廂可乘載8名乘客，即每次可乘載超過300人。

大批救援人員到場。(取材自小紅書)
大批救援人員到場。(取材自小紅書)

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