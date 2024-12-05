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貸款可借8成 金管局救高位買樓花業主 估逾千人受惠

香港新聞組／香港5日電
金管局再度出救樓花業主，讓銀行按揭放寬借8成，圖為香港的住宅。（中新社）
金管局再度出救樓花業主，讓銀行按揭放寬借8成，圖為香港的住宅。（中新社）

為紓緩建築期付款買家上會難的壓力，金管局宣布推出一次性特別安排，容許銀行向合資格樓花物業用家提供最高八成按揭，以及上調「供款與入息比率」上限至六成；特別安排涵蓋於2021年至2023年簽訂臨時買賣合約，並且以建築期付款的自用樓花住宅物業，粗估逾千買家受惠。

大公報報導，金管局表示，過去3年官方住宅樓價由高位下滑超過25%，該批買家可能遇到物業估價低於成交價的情況，面臨需額外籌措首期的困難，希望在風險可控的情況下幫助這些有實際困難的用家，金管局平衡各方考慮後，認為在銀行物業按揭貸款業務風險得到妥善管理的前提下，可以推出上述一次性特別安排。

財經報導指出，這是金管局繼10月中將按揭貸款最高成數統一放寬至七成後，再度出手，協助樓市高位買樓花的用家完成交易。

有按揭業界人士認為，是次安排可幫助「負資產樓花」買家填補需要的首期金額差額，協助他們「上會」，2021至2023年一手註冊量逾3.83萬宗，初步估計將有逾千名買家受惠，總體有利穩定樓市信心。

文匯報報導，金管局解釋，過去三年，官方住宅樓價從高位下調超過25%。部分購入樓花住宅物業並選擇建築期付款的用家，在申請按揭貸款時，可能遇到物業估價低於成交價的情況，面臨額外籌措首期的困難。同時，部分銀行向金管局表示，希望在風險可控的情況下幫助這些有實際困難的用家。金管局平衡各方考慮後，認為在銀行物業按揭貸款業務風險得到妥善管理的前提下，可以推出上述一次性特別安排。

金管局又指，局方過去曾多次提醒樓花住宅物業準買家，選擇建築期付款計畫時需要留意涉及的「上會」風險。上述的特別安排實屬提供予於近年樓市高位以建築期付款購入樓花，而面對額外籌措首期困難的用家的一次性特殊安排，銀行仍然需要審慎經營物業按揭業務。

經絡按揭轉介首席副總裁曹德明提醒，置業涉及金額龐大，入市前應做好充足準備，以確保交易能順利完成。申請按揭時財政預算要鬆動，按揭成數避免「借太盡」，並預留多些資金，令前期開支更鬆動，及應對未來不確定的風險。

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