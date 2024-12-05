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港航班機艙失竊案增 前10月169宗 東南亞航線占7成

特派員李春／香港5日電
圖為旅客在香港國際機場辦理登機手續。（中新社）
圖為旅客在香港國際機場辦理登機手續。（中新社）

香港航班的機艙失竊案明顯增加，今年前10個月已有紀錄169宗，被盜財物總值大約432萬港元（約55.5萬美元），香港政府未有在機艙內安裝閉路電視等安排。

港府保安局說，疫情後全面恢復通關，來往香港的航機上，機艙失竊案出現明顯增幅，今年首10個月飛往香港的航班，共發生169宗失竊案，超越去年全年的92宗，也是2018年（疫情前）至今最多。

鄧炳強稱，2018及2019年分別錄得103及147宗機艙盜竊案，宗數於疫下跌至個位數。

但隨著疫情緩和，香港於去年年初全面通關，航空交通穩步復甦，航班班次及抵港旅客大幅回升，今年航機上的失竊案件亦錄明顯增幅，不排除與警方加強宣傳，鼓勵更多人報案，或與整體經濟情況有關。

香港保安局局長鄧炳強書面回覆議員質詢時提到，7成案件涉及由馬來西亞、泰國、印度及越南等東南亞國家抵港的短途航班，兩成就涉及杜拜、土耳其及杜哈3個中東地區出發的航線，被盜財物多為現金、首飾、手表及信用卡。

他表示，今年前10個月有4名中國籍人士涉案被捕，當中1人正還押候審，1人保釋候查，另外2人因證據不足或證人不願到香港出庭作供，已獲撤銷控罪。

至於會否規定以香港為基地的航空公司，需在其航機機艙內安裝閉路電視等，鄧炳強稱，現時國際上並未有政策規範機艙內須設置閉路電視，或安排保安人員值勤，亦不是一般航空公司的普遍做法。

他稱，基於個人私隱及人力資源等考量，香港政府暫時未有相關計畫和規定。香港警務處會加強宣傳，亦與機場社區緊密合作，提高防罪意識。

香港 疫情 東南亞

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