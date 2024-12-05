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「與我價值觀對立」黎智英：愛中國人民不愛中國政府

記者陳湘瑾／香港5日電
2020年12月12日，黎智英在被指控違反國家安全法後，走向一輛囚車前往法庭。（路透）
2020年12月12日，黎智英在被指控違反國家安全法後，走向一輛囚車前往法庭。（路透）

香港壹傳媒創辦人黎智英與「蘋果日報」三間相關公司涉串謀勾結外國勢力案今踏入第102日審訊。黎智英在第10日出庭自辯時表示，如果「中國」作為一個國家，他愛中國文化和人民，但如果「中國」作為政府，他談不上愛中國。

港媒報導，當辯方大狀問黎智英是否愛中國，黎智英做出上述表述，他表示，中國政府的價值觀與他的價值觀相互對立，因此他只會愛中國國家，但不會愛中國政府。

而關於黎智英曾在一次受訪時表示，他認為美國應該在情況未發展到不可收拾的地步時制裁中國政府，若中國繼續推行「香港國安法」，香港便會毀於一旦，其後做什麼也是徒勞無功。

對此，黎智英解釋，中國的價值觀與西方價值觀對立，所以認為美國應該制裁中國政府，凍結中國貪污官員的美國銀行戶口，才可有機會延遲或阻止「香港國安法」推行。

此外，據明報報導，庭上另提及，黎智英曾在接受自由亞洲電台訪問時表示，「我已經決定了不想後果，如果我每一件事都想後果，我也做不到的」，並表明願入獄或犧牲性命。辯方大律師關文渭問及，若黎智英當時做的事情變成非法，黎智英會否繼續做下去，黎智英表示不會。

關文渭追問，那為何黎智英要在訪問提及入獄，黎智英回應「我現在就在獄中」，此時法官李素蘭指出「你只會因為犯法被收監」，黎智英回應「我不覺得自己做了任何犯法事，但已被囚禁4年」。

黎智英 香港

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