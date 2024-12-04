豪玩豪食作招徠…港「無牌看樓團」 劏客不成耍賤招

港府推出樓市減辣措施，11月樓市買賣升逾三成。（中新社資料照片）

受惠於施政報告公布放寬按揭成數至七成，又將購買5000萬元（港元，下同，約642萬美元）或以上住宅物業納入「新資本投資 者入境計畫」投資類別中，樓市全面「撤辣」加上銀行減息，10月香港 樓市轉旺，買家加快入市，推動交投連升兩個月，俗稱「野馬旅行團」的無牌看樓團也死灰復燃。。

文匯報報導，土地註冊處3日公布的最新數據顯示，11月整體樓宇買賣合約登記（包括住宅、車位及工商舖物業）錄得7689宗，總值641.25億元（約82.4億美元），按月上升31.3%及53.9%，按年則升1.12倍及1.61倍，齊齊創出今年4月後近7個月新高；首11個月住宅登記宗數及成交金額更高出去年全年13.9%及8.4%。業內人士預測2024年全年整體樓宇成交宗數達6萬7000宗，按年升15%，為2021年後的3年高位。

報導指出，發展商趁勢積極推售新盤及貨尾，令11月一手住宅買賣登記錄2489宗及318.4億元（約40.9億美元），按月上升56.1%及84.8%，同創今年4月後近7個月新高。中原地產研究部高級聯席董事楊明儀預計，今年一手住宅買賣登記約1萬7000宗，將為2021年1萬7469宗後的3年新高。

至於二手私人住宅11月錄3590宗及248.1億元（31.8億美元），按月上升23.3%及21.5%，同為今年4月後的7個月新高。

報導稱，另一方面，香港與內地恢復正常通關後，俗稱「野馬旅行團」的無牌出境團死灰復燃。一個以豪玩、豪食作招徠的兩日一夜北上看樓團，起初聲稱費用全免，但臨出發前突然聲稱行程有變，要求團員加錢保留玩樂行程，豈料只是劏客戲碼的「前菜」。

當全團無團員幫襯買樓，充當無牌導遊的樓盤經紀即翻臉無情，說好的水療SPA行程竟變浸池水、免費美食變成按重量收費的「頹餐」，最離譜是團員無酒店房間睡，只能半臥半坐在大堂的按摩椅上睡一晚，最後不得不草草提前結束行程回港。

據報導，看樓團起行前兩天，由免費團變成每人加人民幣99元（約13.6美元）保留有關行程。過程中，團員們怨氣盡消。之後，再前往兩個樓盤參觀，但團員們仍不為所動，售樓未有零的突破，「導遊」們面色開始難看，帶有「警告」口吻說：「今晚未必有酒店房間。」

最後業者也不演了，索性以「調整服務」為名，降低接待「規格」，宣傳單張中聲稱入住「高級水療」，變成入住老舊的會所，水療變成浸池水、汗蒸，海鮮自助晚餐降格為青菜、肉末等「頹餐」。眼見團員們對樓盤毫無興趣，經紀劏無可劏，於是提前兩小時結束行程。