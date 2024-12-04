傳坦克現首爾…南韓一度戒嚴 旅議會稱27遊韓港團平安

南韓總統尹錫悅12月3日晚突然宣布緊急戒嚴，旅議會籲遊韓寕小心。圖為香港機場管理局往首爾仁川的特快行李托運。（美聯社資料照片）

南韓 總統尹錫悅3日晚突然宣布實施緊急戒嚴 令，後他表示信守國會表決，將取消數小時才剛下達的緊急戒嚴令，未來局勢難以預計。香港 旅遊業監管局表示，截至3日晚11時30分，有大約27個香港旅行團、約405人正在南韓當地；另有起碼兩團、約33人4日出發往南韓。香港旅遊業議會呼籲身處當地的港人出門小心，並緊記入境處24小時求助熱線。

大公報報導，查閱香港機場管理局網頁，航班資料顯示，4日全日有17班航機飛往南韓首爾，18班航機由首爾抵港，全部狀況未見異常，沒有顯示航班取消或嚴重延誤。國泰航空表示，往返香港及首爾的航班運作如常，會密切留意事態發展。

香港旅遊業議會總幹事楊淑芬3日晚表示，議會暫時未收到任何求助，據悉當地市面一切如常，行程未受影響。旅議會主席徐王美倫表示，向當地合作夥伴查詢後，未知戒嚴實際措施內容，呼籲身處當地的港人出門小心，留意政府公告，並緊記入境處24小時求助熱線。

縱橫遊表示，現時有五個旅行團、逾100人在首爾。縱橫遊常務董事袁振寧3日晚表示，全部團員安全；他稱若當地政治行動升級，或香港特區政府發出紅色或黑色外遊警示，旅行社便會取消在當地旅行團的餘下行程，盡快安排團友返港。

國際專業保險諮詢協會會長羅少雄表示，南韓3日宣布戒嚴屬突發事件，難以預計，市民若是在宣布戒嚴前已購買旅遊保險，保險公司一般會作出賠償。市民若是在宣布戒嚴後才購買旅遊保險，則不會受保障。

香港01報導，香港赴韓航機於3日晚如常起飛，有香港旅客於機場等出發時仍未得悉戒嚴消息，經媒體告知後略感詫異，但稱不會過於憂心，但也有非隨團的本港旅客直言，非常憂慮在當地安全，或考慮更改行程。

居於首爾附近龍仁市民的港人蔡小姐在當地生活多年，她原定會回港兩星期工作，已買機票4日下午啟航，現時擔心會否受阻。她表示，住所主要是住宅區，3日晚上正常，未有異常；目前關注戒嚴令詳情，所知不多。她說由於當地人集慣網購，晚上未聞有搶購食潮。

蔡小姐表示，有網民在網上指見到坦克出現在首爾，電視直播則見國會一帶有直升機盤旋，而國會出入口已封鎖。