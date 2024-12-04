我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「不要為我難過」作家瓊瑤留下遺書家中輕生 享壽86歲

劉家昌癌逝 許效舜去年巧遇發現他身體這個部位不對勁

傳坦克現首爾…南韓一度戒嚴 旅議會稱27遊韓港團平安

香港新聞組／香港4日電
南韓總統尹錫悅12月3日晚突然宣布緊急戒嚴，旅議會籲遊韓寕小心。圖為香港機場管理局往首爾仁川的特快行李托運。（美聯社資料照片）
南韓總統尹錫悅12月3日晚突然宣布緊急戒嚴，旅議會籲遊韓寕小心。圖為香港機場管理局往首爾仁川的特快行李托運。（美聯社資料照片）

南韓總統尹錫悅3日晚突然宣布實施緊急戒嚴令，後他表示信守國會表決，將取消數小時才剛下達的緊急戒嚴令，未來局勢難以預計。香港旅遊業監管局表示，截至3日晚11時30分，有大約27個香港旅行團、約405人正在南韓當地；另有起碼兩團、約33人4日出發往南韓。香港旅遊業議會呼籲身處當地的港人出門小心，並緊記入境處24小時求助熱線。

大公報報導，查閱香港機場管理局網頁，航班資料顯示，4日全日有17班航機飛往南韓首爾，18班航機由首爾抵港，全部狀況未見異常，沒有顯示航班取消或嚴重延誤。國泰航空表示，往返香港及首爾的航班運作如常，會密切留意事態發展。

香港旅遊業議會總幹事楊淑芬3日晚表示，議會暫時未收到任何求助，據悉當地市面一切如常，行程未受影響。旅議會主席徐王美倫表示，向當地合作夥伴查詢後，未知戒嚴實際措施內容，呼籲身處當地的港人出門小心，留意政府公告，並緊記入境處24小時求助熱線。

縱橫遊表示，現時有五個旅行團、逾100人在首爾。縱橫遊常務董事袁振寧3日晚表示，全部團員安全；他稱若當地政治行動升級，或香港特區政府發出紅色或黑色外遊警示，旅行社便會取消在當地旅行團的餘下行程，盡快安排團友返港。

國際專業保險諮詢協會會長羅少雄表示，南韓3日宣布戒嚴屬突發事件，難以預計，市民若是在宣布戒嚴前已購買旅遊保險，保險公司一般會作出賠償。市民若是在宣布戒嚴後才購買旅遊保險，則不會受保障。

香港01報導，香港赴韓航機於3日晚如常起飛，有香港旅客於機場等出發時仍未得悉戒嚴消息，經媒體告知後略感詫異，但稱不會過於憂心，但也有非隨團的本港旅客直言，非常憂慮在當地安全，或考慮更改行程。

居於首爾附近龍仁市民的港人蔡小姐在當地生活多年，她原定會回港兩星期工作，已買機票4日下午啟航，現時擔心會否受阻。她表示，住所主要是住宅區，3日晚上正常，未有異常；目前關注戒嚴令詳情，所知不多。她說由於當地人集慣網購，晚上未聞有搶購食潮。

蔡小姐表示，有網民在網上指見到坦克出現在首爾，電視直播則見國會一帶有直升機盤旋，而國會出入口已封鎖。

香港 戒嚴 南韓

上一則

港財政赤字倍增 特首李家超：將開源節流

下一則

2人站在坦克車前…國泰機上卡通 被控影射六四

延伸閱讀

憂戒嚴限制言論 南韓Telegram用戶暴增驚現「數位難民潮」

憂戒嚴限制言論 南韓Telegram用戶暴增驚現「數位難民潮」
南韓旋風式戒嚴引眾怒 總統府秘書室長、多名幕僚集體請辭

南韓旋風式戒嚴引眾怒 總統府秘書室長、多名幕僚集體請辭
QA／南韓一夜之間戒嚴又解嚴 來龍去脈一次看懂

QA／南韓一夜之間戒嚴又解嚴 來龍去脈一次看懂
南韓短命戒嚴韓股大震盪 開盤下跌1.97%、跌破2500大關

南韓短命戒嚴韓股大震盪 開盤下跌1.97%、跌破2500大關

熱門新聞

前中共政治局委員薄熙來（右）之子薄瓜瓜（左）在台灣結婚的消息，大陸官方27日首度回應，但僅強調「我們對此沒有評論，反對對此進行惡意炒作」。圖為2007年中共元老薄一波逝世後，薄氏父子兩人合影。（路透資料照片）

中國官方首度回應薄瓜瓜在台灣結婚 幾句話帶過

2024-11-27 01:00
日本知名成衣品牌Uniqlo母公司迅銷執行長柳井正日前受訪時說，不使用新疆棉花，受到中國輿論撻伐。(路透)

Uniqlo創辦人說不用新疆棉遭罵翻 中國外交部也發聲

2024-11-29 08:57
女子指控她就是躺在圖中的某中醫診所治療間時被醫師性侵。（取材自瀟湘晨報）

中醫師藉「推藥」性侵 上海女：來不及防備就發生了

2024-11-29 08:30
蘭州交通大學一對情侶在樓梯上激情交戰，全被遠處學生目擊拍下。（視頻截圖）

蘭州高校男女在隱密樓梯「埋頭苦幹」 大膽動作全被拍

2024-11-22 06:30
山東一名富翁立遺囑要求小他近20歲的女大學生太太「至死不得改嫁」，被法官認定違背公序良俗，判定無效。（示意圖／報系資料照）

山東富翁娶小20歲妻 立遺囑要她「至死不得改嫁」 法官打臉了

2024-11-28 07:30
苗華（右）落馬反映習近平對軍方的恐怖統治。（中國軍網）

苗華被戴頭套帶走？習近平公開羞辱軍委 曝「恐怖統治」

2024-11-29 01:30

超人氣

更多 >
家屬證實：劉家昌癌症「平靜且安詳」離世

家屬證實：劉家昌癌症「平靜且安詳」離世
專家提醒：退休後被常低估的5項花費

專家提醒：退休後被常低估的5項花費
好市多季節限定環保手提袋 吸引粉絲加入會員

好市多季節限定環保手提袋 吸引粉絲加入會員
南韓總統尹錫悅 發布緊急戒嚴令

南韓總統尹錫悅 發布緊急戒嚴令
紐時：梁成運從中國愛國人士到美國間諜的不凡人生

紐時：梁成運從中國愛國人士到美國間諜的不凡人生