中央贈港熊貓 媒體搶先看：安安活潑攀爬 可可端莊嚼竹

大熊貓「安安」活潑好動。(新華社資料照片)

中央贈港的一對大熊貓「安安」、「可可」會否有新名字，7日揭盅，牠們將於8日正式與公眾見面。近日有香港 媒體現場直擊這兩隻大熊貓，牠們微笑著探頭探腦觀察前來探訪的人們，爬上寶座或上下攀爬，面向著粉絲們的鏡頭，津津有味地吃竹子。

綜合大公報報導，「安安」、「可可」9月26日由四川抵港後，在海洋公園適應新棲息地，公園近日安排不同人士，以小規模形式探訪牠們，讓牠們適應參觀者到訪居所。11月30日，大公報記者甫步入熊貓館內，便見到手長腳長的「安安」在爬上攀爬架，拿起竹筍大快朵頤，之後在地上躺平，面向觀眾，豪邁地吃起竹子，任由殘渣掉落身上。吃飽後，牠開始四處活動，走到另一個攀爬架後，探頭探腦，面上露出笑容，似乎想與粉絲們玩捉迷藏。牠之後抱著球形玩具，開心地玩了起來。

身形圓滾滾、短小手腳的「可可」，看起來十分嬌小可愛，牠的吃相很斯文，端莊地坐在地上慢慢咀嚼竹筍。當見到粉絲們要與牠合照，牠更是十分配合，拿著竹筍坐上牠至愛的寶座。吃飽玩夠，「安安」和「可可」分別回到自己的後場房間內休息。

另據文匯報報導，大熊貓「盈盈」今年8月誕下一對龍鳳胎，如今已近四個月大。海洋公園昨日於社交專頁上傳視頻，分享「盈盈」和細佬（弟弟）的親子 時光。

視頻中，「盈盈」雙手攬著細佬，一邊舔舐一邊施展「愛的抱抱」，細佬一度想掙脫媽媽的懷抱，但最終還是在「盈盈」母愛的攻擊下，乖乖躺在媽媽的懷抱裡。