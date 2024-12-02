我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

穿泳衣挨轟「擦邊」…中國泳將劉湘：難道要穿羽絨？

不能多也不宜少 該持有幾張信用卡最划算？

開季僅排第7 港選手張家朗首膺世界花劍「年終一哥」

香港新聞組／香港2日電
香港擊劍運動員張家朗。（中新社資料照片）
香港擊劍運動員張家朗。（中新社資料照片）

國際劍聯（FIE）日前於烏茲別克舉行年度大會暨2024年度頒獎禮，香港兩位在巴黎奧運奪金的劍手、「劍神」張家朗和「劍后」江旻憓，分別獲頒男、女子年度世界第一獎項；張家朗這次是首獲殊榮，而已經退役的江旻憓是繼2018至19賽季後，第二度當上年終「世一」。

綜合媒體報導，張家朗於2022年4月首次攀升至世界排名第一，但這次（2023/24季度）才成為「年終一哥」。張家朗在2023/24這一季，開季排在世界第7，期間奪得大獎賽兩金（都靈站及上海站）及世界盃1銀（伊斯坦堡），2月升回世界第1，後來徘徊於6至7位。到5月上海大獎賽奪冠後，世界排名升回第2，7月巴奧奪金後，世界排名升回第1至現在。

張家朗最終壓倒美國劍手伊堅而成為2023至24賽季男子花劍年終排名第1位。他在社交媒體以「成就解鎖」形容自己首次得獎，感到開心之餘亦衷心感謝所有曾經幫助和支持他的人。

而已退役的江旻憓今季贏得多項大獎賽和世界盃冠軍，巴黎奧運勇摘金牌後，已經篤定成為今季女子重劍年終第一，時隔五年再成年終「世一」，也令這次頒獎禮上，首次有兩名香港劍手領獎。

花劍隊主教練Greg亦出席頒獎禮，並在社交媒體上載與張家朗及江旻憓的合照，表示兩人為「香港的驕傲」。

巴黎奧運 香港 世界盃

上一則

低碳「綠色餐廳」 中國連鎖餐飲業新顯學

下一則

文化藝術節落幕 外國藝術家讚北京宋莊是天堂

延伸閱讀

奧運桌球金牌揮棒落空 馬龍笑稱：錯誤示範

奧運桌球金牌揮棒落空 馬龍笑稱：錯誤示範
台將黃筱雯稱霸年終賽 世界拳總主席為林郁婷退賽致歉

台將黃筱雯稱霸年終賽 世界拳總主席為林郁婷退賽致歉
旅遊／巴黎蒙馬特 莊嚴又浪漫

旅遊／巴黎蒙馬特 莊嚴又浪漫
全球百大最佳城市 巴黎亞軍 紐約排第3 第一名是「它」

全球百大最佳城市 巴黎亞軍 紐約排第3 第一名是「它」

熱門新聞

前中共政治局委員薄熙來（右）之子薄瓜瓜（左）在台灣結婚的消息，大陸官方27日首度回應，但僅強調「我們對此沒有評論，反對對此進行惡意炒作」。圖為2007年中共元老薄一波逝世後，薄氏父子兩人合影。（路透資料照片）

中國官方首度回應薄瓜瓜在台灣結婚 幾句話帶過

2024-11-27 01:00
蘭州交通大學一對情侶在樓梯上激情交戰，全被遠處學生目擊拍下。（視頻截圖）

蘭州高校男女在隱密樓梯「埋頭苦幹」 大膽動作全被拍

2024-11-22 06:30
女子指控她就是躺在圖中的某中醫診所治療間時被醫師性侵。（取材自瀟湘晨報）

中醫師藉「推藥」性侵 上海女：來不及防備就發生了

2024-11-29 08:30
山東一名富翁立遺囑要求小他近20歲的女大學生太太「至死不得改嫁」，被法官認定違背公序良俗，判定無效。（示意圖／報系資料照）

山東富翁娶小20歲妻 立遺囑要她「至死不得改嫁」 法官打臉了

2024-11-28 07:30
苗華（右）落馬反映習近平對軍方的恐怖統治。（中國軍網）

苗華被戴頭套帶走？習近平公開羞辱軍委 曝「恐怖統治」

2024-11-29 01:30
中國加密貨幣創業家孫宇晨豪擲620萬美元標下用膠帶黏在牆上的香蕉組成的概念藝術作品。圖為名為「喜劇演員」的概念藝術作品資料圖。歐新社

當眾吃掉一根620萬香蕉 幣圈富豪孫宇晨：比別的好吃

2024-11-29 12:53

超人氣

更多 >
文化差異 華人門前掛飾遭對街鄰居投訴

文化差異 華人門前掛飾遭對街鄰居投訴
紐約市無證客近6萬罪犯 逾千名黑幫 ICE：對庇護政策「沮喪」

紐約市無證客近6萬罪犯 逾千名黑幫 ICE：對庇護政策「沮喪」
紐約16歲少年用中國製雷射筆照眼失明 父怒告亞馬遜

紐約16歲少年用中國製雷射筆照眼失明 父怒告亞馬遜
哈利、梅根要離婚？家門口被拍到搬家卡車 傳早已分居

哈利、梅根要離婚？家門口被拍到搬家卡車 傳早已分居
百日新政 川普將優先實施減稅 還有終止疫情補貼、限制糧食券、驅逐無證…

百日新政 川普將優先實施減稅 還有終止疫情補貼、限制糧食券、驅逐無證…