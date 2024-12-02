開季僅排第7 港選手張家朗首膺世界花劍「年終一哥」

香港擊劍運動員張家朗。（中新社資料照片）

國際劍聯（FIE）日前於烏茲別克舉行年度大會暨2024年度頒獎禮，香港 兩位在巴黎奧運 奪金的劍手、「劍神」張家朗和「劍后」江旻憓，分別獲頒男、女子年度世界第一獎項；張家朗這次是首獲殊榮，而已經退役的江旻憓是繼2018至19賽季後，第二度當上年終「世一」。

綜合媒體報導，張家朗於2022年4月首次攀升至世界排名第一，但這次（2023/24季度）才成為「年終一哥」。張家朗在2023/24這一季，開季排在世界第7，期間奪得大獎賽兩金（都靈站及上海站）及世界盃 1銀（伊斯坦堡），2月升回世界第1，後來徘徊於6至7位。到5月上海大獎賽奪冠後，世界排名升回第2，7月巴奧奪金後，世界排名升回第1至現在。

張家朗最終壓倒美國劍手伊堅而成為2023至24賽季男子花劍年終排名第1位。他在社交媒體以「成就解鎖」形容自己首次得獎，感到開心之餘亦衷心感謝所有曾經幫助和支持他的人。

而已退役的江旻憓今季贏得多項大獎賽和世界盃冠軍，巴黎奧運勇摘金牌後，已經篤定成為今季女子重劍年終第一，時隔五年再成年終「世一」，也令這次頒獎禮上，首次有兩名香港劍手領獎。

花劍隊主教練Greg亦出席頒獎禮，並在社交媒體上載與張家朗及江旻憓的合照，表示兩人為「香港的驕傲」。