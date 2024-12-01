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3賊闖中環二手店 3分鐘掠66愛馬仕包 裝滿3大袋離開

香港新聞組／香港1日電
中環新世界大廈手袋回收寄賣店GINZA XIAOMA於11月30日早上遭爆竊，閉路電視拍攝到竊賊在店內搜掠約3分鐘後，帶着裝滿手袋的3個白色大袋逃去。（取材自GINZA XIAOMA）
中環新世界大廈手袋回收寄賣店GINZA XIAOMA於11月30日早上遭爆竊，閉路電視拍攝到竊賊在店內搜掠約3分鐘後，帶着裝滿手袋的3個白色大袋逃去。（取材自GINZA XIAOMA）

中環新世界大廈樓上名牌手袋店「銀座曉馬」（GINZA XIAOMA） 11月30日早遭爆竊，作案過程僅約3分鐘，搜刮66個愛馬仕（Hermes）手袋，共值1000萬元（港幣，下同，約128.5萬美元）；警方正追緝3名涉案男子，案件交重案組跟進。

明報報導，11月30日早7時許，警方接獲皇后大道中16號新世界大廈保安報案，指大廈一店舖玻璃門被破壞，懷疑遭爆竊。店舖經點算後，發現損失66個共約值1000萬元的手袋。警方調查發現3名男子曾進入店內搜掠，其後登上私家車逃去。3人案發時戴帽及口罩。案件列作爆竊，交中區警區重案組第二隊跟進。

綜合媒體報導，根據業者提供的店內監視器影像，3名穿連帽上衣或戴鴨舌帽、戴著口罩的竊賊，案發當天上午約7點半以熟練手法撬破並砸碎門上玻璃後進入店內，一人負責撬開陳列櫃，另兩人迅速將櫃內手袋放入大布袋，裝滿3大袋後離開，作案過程僅約3分鐘。

銀座曉馬發言人趙先生表示，店舖出售新品或中古愛馬仕手袋，亦提供寄賣服務，店內原存放及陳列約400個手袋，竊賊5分鐘內掠去67個，其中一個在後樓梯尋回，估計賊黨逃走時遺下。

竊賊偷走共66個手提包，包括柏金25、柏金30、凱莉25及凱莉28，是最受歡迎的款式，亦有數個稀有包款。

案發後店家也立刻在官網發布聲明，稱全力配合警方調查，並全額賠償寄賣客人的損失。遭竊的客人寄賣包包總值約300萬港幣（約38.5萬美元），將盡快聯絡客戶，並根據寄賣合約全額賠償。

二手精品店「銀座曉馬」是知名愛馬仕華人藏家曉馬（XIAOMA）創辦，她以代購起家，2013年在日本創業，現為精品界知名店家。她延攬資深鑑定師，打造信譽及口碑，店內隨時有數百件包款，熱門款與稀有款一應俱全。

專營愛馬仕精品買賣的業者「銀座曉馬」，店內有多種熱門及稀有包款。（取材自GINZ...
專營愛馬仕精品買賣的業者「銀座曉馬」，店內有多種熱門及稀有包款。（取材自GINZA XIAOMA官網）

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