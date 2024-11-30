我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

NBA／詹姆斯生涯出賽1798場 超越賈霸登史上第1

特斯拉Cybertruck自撞火燒車 加州4高中畢業生3死

深圳恢復一簽多行 1800萬人可赴港 直通巴、港鐵推優惠

香港新聞組╱香港30日電
深圳12月1日恢復赴港「一簽多行」，旅遊熱情高漲，港、澳在旅遊預訂平台攜程上的搜索熱度環比增長超過30%；圖為尖沙咀廣東道。(中通社)）
深圳12月1日恢復赴港「一簽多行」，旅遊熱情高漲，港、澳在旅遊預訂平台攜程上的搜索熱度環比增長超過30%；圖為尖沙咀廣東道。(中通社)）

國家出入境管理局昨日宣布，明起恢復深圳赴港旅遊「一簽多行」政策，即可在1年內不限次數往來香港地區，每次逗留不超過7天；合資格人士除了600多萬深圳戶籍居民，亦擴展至持有深圳居住證的非戶籍居民，共約1800萬人。適逢聖誕假期，旅遊業估計深圳訪港旅客將增一成，零售、餐飲業界可升兩成，接駁口岸的港鐵及直通巴亦紛紛推出優惠吸客。

此外，明年元旦日起，珠海市戶籍居民可以申請辦理赴澳門旅遊「一周一行」簽注，橫琴粵澳深度合作區戶籍居民和居住證持有人可以申請辦理赴澳門旅遊「一簽多行」簽注。

綜合港媒報導，特首李家超昨日感謝中央政府重視和考慮特區政府建議，為特區帶來好消息；文體旅局長楊潤雄則稱，恢復深圳「一簽多行」將大大增加訪港人數，刺激旅遊、零售和餐飲業等，旅發局會在深圳加強宣傳，亦會啟動網上宣傳吸引旅客訪港。

香港餐飲聯業協會長黃家和稱，「一簽多行」對餐飲業是好消息，以往業界12月有約110億(港幣，下同，約14億美元)至120億元生意額，惟前年及去年回落至約100億，若措施令旅客大增，今年可回復至約120億元；如單計今年平安夜至聖誕翌日，保守估計每日生意額可達3.5億元。

立法會批發及零售界議員邵家輝形容措施對疲弱大半年的零售及飲食業是「強心針」，可帶動的人流應超越旅遊業估算的一成，或可升3倍，相信對業界幫助非常大，對聖誕節生意亦有幫助。廠商會會長盧金榮稱，措施方便逾千萬旅客遊港，結合早前免稅額提高，令本港旅遊吸引力大增，「為本港零售市道引入更多活水」。

另據大公報報導，港府聯同深圳市府、澳門特區政府，今日起推出「大灣區跨境直通救護車試行計畫」，為期一年。首階段會先實行跨境直通救護車，由港大深圳醫院和澳門仁伯爵綜合醫院，載送病人到香港的指定公立醫院，毋須在口岸轉換救護車。

醫務衞生局局長盧寵茂昨日表示，試行計畫標誌着大灣區優質醫療衞生合作和發展邁向新台階。

報導稱，在跨境直通救護車安排的機制下，可以「點對點」模式於指定醫院之間，直接運送有特定需要及臨床狀況合適的病人到香港，毋須在口岸轉換救護車，從而減低病人在運送過程的風險。

澳門 香港 灣區

上一則

香江觀察／閃爍耀香江 尖東聖誕亮燈 映襯港民生

下一則

中國女遊客在馬爾地夫潛水遭鯊魚咬頭 驚悚畫面曝光

延伸閱讀

往來港澳更方便 時隔10年 深圳赴港「一簽多行」12月恢復

往來港澳更方便 時隔10年 深圳赴港「一簽多行」12月恢復
福田台灣生活節 老牌「大同電鍋」成亮點

福田台灣生活節 老牌「大同電鍋」成亮點
中國城市數位經濟活力 滬、渝、京居前三

中國城市數位經濟活力 滬、渝、京居前三
小馬智行在美上市 成今年自駕領域最大IPO

小馬智行在美上市 成今年自駕領域最大IPO

熱門新聞

蘭州交通大學一對情侶在樓梯上激情交戰，全被遠處學生目擊拍下。（視頻截圖）

蘭州高校男女在隱密樓梯「埋頭苦幹」 大膽動作全被拍

2024-11-22 06:30
前中共政治局委員薄熙來（右）之子薄瓜瓜（左）在台灣結婚的消息，大陸官方27日首度回應，但僅強調「我們對此沒有評論，反對對此進行惡意炒作」。圖為2007年中共元老薄一波逝世後，薄氏父子兩人合影。（路透資料照片）

中國官方首度回應薄瓜瓜在台灣結婚 幾句話帶過

2024-11-27 01:00
山西網紅「丐中丐」夫妻日前駕車直播時突遇橫禍，夫妻倆雙雙遇難，圖為事故現場。(取材自快科技)

「丐幫第58任幫主」直播中遇橫禍身亡 網友目睹全過程驚呆

2024-11-23 08:00
女子指控她就是躺在圖中的某中醫診所治療間時被醫師性侵。（取材自瀟湘晨報）

中醫師藉「推藥」性侵 上海女：來不及防備就發生了

2024-11-29 08:30
前中國體操女隊隊員吳柳芳在社交媒體平台上發布了一系列跳舞視頻，穿著性感、動作撩人。( 視頻截圖)

中金牌得主跳擦邊舞 挨轟「給體操扣屎盆」卻因禍得福

2024-11-24 06:30
山東一名富翁立遺囑要求小他近20歲的女大學生太太「至死不得改嫁」，被法官認定違背公序良俗，判定無效。（示意圖／報系資料照）

山東富翁娶小20歲妻 立遺囑要她「至死不得改嫁」 法官打臉了

2024-11-28 07:30

超人氣

更多 >
馬斯克與川普共度感恩節 還跳舞逗樂他 網笑稱「新兒子」

馬斯克與川普共度感恩節 還跳舞逗樂他 網笑稱「新兒子」
中醫師藉「推藥」性侵 上海女：來不及防備就發生了

中醫師藉「推藥」性侵 上海女：來不及防備就發生了
用鋁箔紙包裹剩菜放冰箱？專家揭健康風險

用鋁箔紙包裹剩菜放冰箱？專家揭健康風險
與川普大不同 梅蘭妮亞每天吃最多的是這個

與川普大不同 梅蘭妮亞每天吃最多的是這個
行李箱託運被貼紅色貼紙要當心 內行人：千萬別撕

行李箱託運被貼紅色貼紙要當心 內行人：千萬別撕