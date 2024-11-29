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黎智英自辯反港獨 否認支持本土派 歐議會促廢港最惠國

香港新聞組╱香港29日電
香港示意圖。(圖/shutterstock)
香港示意圖。(圖/shutterstock)

香港壹傳媒創辦人黎智英昨天續就其涉及國安法案件接受審訊自辯，他在庭上否認支持本土派，因他反對港獨；他與其中一名證人陳梓華的對話，亦沒提及制裁等，強調他聯絡陳為平息暴力。

綜合港媒報導，黎智英被控「串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪」等三罪，案件自去年12月中開審，今年7月法官裁定表證成立。相關審訊在休庭約4個月後，近日續審。黎智英28日在法庭上談及他與案中其中一名檢方證人陳梓華的關係和互動。

陳梓華是律師助理，此前承認串謀黎智英等人透過「重光團隊」作為平台，請求外國制裁香港。他此前在法庭上引述黎智英曾稱，希望結合街頭、議會及國際力量，逼政府回應市民訴求。

黎智英否認陳所說，要結合街頭、議會及國際力量。黎表示，自己應該只說要結合街頭及議會的力量，但是國際力量不是他的考慮。黎智英指，他只是透過陳梓華著勇武派建立領袖，規範示威活動，這也是他一直以來的意圖。

對於陳梓華此前曾稱，黎與他見面時透露想支持本地的力量。黎智英昨天否認支持本土派，因他反對港獨；他與陳的對話亦沒提及制裁、敵對、封鎖等，強調他聯絡陳為平息暴力。

黎智英又提到他與被稱為「攬炒巴」的劉祖迪的接觸，認為他對年輕示威者很有影響力。

此外，歐洲議會昨天通過決議強烈譴責中國及香港政府，呼籲立即釋放黎智英等香港民主派人士，並要求歐盟國家暫停實施與中港的引渡條約、廢除對香港最惠國待遇、向國際法院（ICJ）提告中國。

歐洲議會針對香港實施國安法破壞香港基本自由及法治、香港泛民主派45人被指違反國安法而被判刑4至10年、黎智英自2020年起遭長期羈押，以及香港新聞自由遭壓迫等情況，對中國及香港政府提出嚴厲譴責，要求立即釋放這些政治犯。

決議文還要求歐盟27國共同作出廢除對香港最惠國待遇的決定，並檢討香港設在歐盟總部布魯塞爾的經貿辦公室地位。

香港 黎智英 歐盟

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