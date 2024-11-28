香港海洋公園去年蝕7160萬 6隻大熊貓陸續亮相吸金

香港維園的大熊貓成為市民和遊客打卡點。日前中央政府贈予香港的大熊貓安安和可可入住海洋公園，而該園也迎來大熊貓龍鳳胎，香港各區商戶積極推出一系列大熊貓主題活動，盼提振地區經濟。（中通社）

香港 海洋公園28日公布2023/24財政年度（上年度）業績，據悉，公園截至今年6月底的年度錄得虧損約7160萬元（港元，下同，約920萬美元）；消息透露，上年度公園收入及總入場人次均創疫後新高，分別上升41%及33%，但期內政府資助額減少5.7億元（約7325萬美元），設備折舊總額亦超過4億元（約5140萬美元）。

不過，消息人士稱，上年度入場人次升幅尚未計及港產大熊貓龍鳳胎及中央送贈第三對大熊貓等消息的利好影響，而隨著6隻大熊貓陸續與公眾見面，園方對新一年業績感到樂觀。

明報報導，港府 27日公布，中央贈港的大熊貓「安安」和「可可」將於12月8日正式與公眾見面，另據悉港產大熊貓龍鳳胎最快農曆年前後露面。消息人士稱，海園公園未來半年會陸續推出以大熊貓為主題的節慶活動，園內並設置大熊貓特色裝置、光影匯演及主題表演，藉大熊貓熱潮提升業務表現。

報導指出，隨著訪客人數逐步回升，海洋公園上年度收入及總入場人次創2020/21年度以來新高，其中收入達11.81億元（約1.5億美元），按年升41%，各類收入包括門票、餐飲、商品及捐助均錄得升幅，尤以門票收入增長最高，達54%。公園上年度連同水上樂園的入場人次共314萬，按年升33%，其中非本地客增逾3倍，當中印度訪客更升逾4倍，整體訪客人均消費則升6%。

據報導，消息人士透露，不計算政府資助及設施的折舊和減值等因素，公園的經營虧損淨額連續3年收窄，由2022/23年度（前年度）的4.26億元（約5475萬美元）減至上年度的2.97億元（約3817萬美元），減幅達30%。

報導稱，海洋公園前年度錄得近1.19億元（約1529萬美元）盈餘。對於公園轉盈為虧，消息人士解釋，政府前年度向公園共提供資助約8.5億元（約1億美元），包括5.7億元（約7325萬美元）重新審視資助計畫的資助，以及2.8億元（約3598萬美元）保育及教育補助，但上年度政府資助減至僅2.8億元，年度內涵蓋物業、機器及設備的折舊總額亦超過4億元。

消息人士強調，海洋公園會繼續大力拓展收入來源，「會用盡方法開源，包括租場業務」，亦會盡力節流，舉例水上樂園閉園維修期間，人手調撥入海洋公園，剛舉行的萬聖節 活動便借調水上樂園人手協助，「今次是第一次這樣安排，將兩個園的人手互相調配以節省資源」，另透過在大型活動與項目主辦方拆帳改善業務。