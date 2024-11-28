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港樓價結束5連跌 10月回升0.6% 租金連升8月回落

香港新聞組／香港28日電
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

減息效應浮現，差餉物業估價署最新數據顯示，10月全港私人住宅樓價指數回升至290.1點，按月升0.62%，結束連續5個月下跌趨勢。惟按年計，樓價跌9.91%。至於今年首10個月累跌6.8%。相反，租金指數連升8個月後首度回落，上月報194.9點，按月跌0.3%，但按年仍增5.1%，首10個月累升4.78%。

綜合大公、文匯報報導，業內人士指，市場觀望川普上任美國總統後的對華政策，並可能影響美國減息步伐，對本港樓價能否持續反彈存疑。相對而言，由於專才及高才通對租屋需求大，料對租金有一定支持。

報導指出，萊坊高級董事王兆麒認為，「減辣」及調整按揭成數有助成交，但樓價取決市場購買力及貨尾水平，並左右樓價升浪能否持續。目前貨尾單位處於2萬至2.1萬伙偏高水平，需時6個月至9個月才可減至1萬至1.2萬伙。

王兆麒預料，樓價短線走勢反覆，今年全年跌約7%，最快要到明年下半年才有明確升浪，料全年升5%。而今年整體成交5.3萬宗，按年增1萬宗。若明年持續減息，成交可望增至5.5萬至5.8萬宗，一手比例提升至35%，高於過往的30%。

報導稱，利嘉閣地產研究部主管陳海潮認為，樓價傾向平穩慢升，由於新盤貨源充裕，發展商推盤繼續採取先求量策略，令二手樓價難以大升。倘11月及12月樓價按月各升0.5%，估計第4季樓價可結束連續6季跌勢，按季微升1.63%，令全年樓價跌幅略收窄至5.88%。

報導說，中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑相信，11月樓價指數延續升勢，維持預測末季樓價升3%。投資者觀望川普上任後的政策，近日內地及香港股市或樓市稍欠動力，港府或需要更多刺激經濟措施，以穩定中美關係變化所帶來的衝擊。

高力香港研究部高級經理黎彥東稱，市場供應充裕，即使成交增加，但投資者普遍關注川普上任後，或影響美聯儲減息步伐，窒礙買家入市意慾。該行維持今年樓價看跌5%至10%，明年維持在現水平。

川普 租金 投資

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