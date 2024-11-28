我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

感恩節丟大鹽湖醃火雞？猶他州公園公告：小心整隻雞飛了

薄瓜瓜在台婚禮畫面首曝光 中國網民惡評：好土的審美

出租違規簡樸房 最重可罰30萬囚3年 業主、二房東同罪

香港新聞組／香港28日電
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

規管劏房的「簡樸房」最低標準詳情27日出爐，除早前公布的面積不能少於8平方米，樓底最少2.3米、必須有通風獨立廁所、至少一扇窗戶非面向圍封天井、設獨立水電表等之外，根據房屋局27日向立法會提交的文件還列出違法的罰則，規定出租不合規格「簡樸房」的業主及二房東亦有刑責，一經定罪最高罰款30萬港元（約3.8萬美元）及監禁3年。

綜合大公、文匯報報導，房屋局將就「簡樸房」政策於下月2日至明年2月10日展開公眾諮詢，並計劃明年上半年綜合意見後交代最終方案。局方估計若「簡樸房」條例草案順利在明年內獲立法會通過，最快明年第四季開展為期12至18個月的登記期，寬限期則建議訂為登記期完結後的12或至24個月。政府推算全港現約11萬個住宅樓宇分間單位，粗略料約三成需較大規模改建才能滿足「簡樸房」最低標準。

政府未來將針對以下違規行為訂立罰則：（一）出租沒獲有效寬限期的分間單位，或沒獲認證為「簡樸房」的分間單位；（二）出租獲認證的「簡樸房」後被發現未符最低標準。此外如在登記制度下提供虛假資料或作虛假陳述，可能被罰款1萬元及監禁3個月。房屋局局長獲賦權就「簡樸房」規管制度下的罪行巡查、搜證、執法和檢控等。「簡樸房」規管將設上訴機制，業主可透過獨立上訴委員會提出上訴。

文件提到「簡樸房」建議居住環境的最低標準，包括出口路線淨高度須不少於2米、須以耐火分隔牆分隔大廈逃生途徑或出口樓梯等。每間「簡樸房」內均設獨立火警偵測器，單位內公共走廊或地方亦應設滅火筒和獨立火警偵測器。

房委會資助房屋小組委員會委員、A4聯盟立法會議員梁文廣建議最低罰款應高於業主獲利租金；民建聯鄭泳舜議員亦認為罰則應更有阻嚇性。物業及租務託管服務公司創辦人陳顯熹則擔心，規管或令「簡樸房」供應大減。

租金 房東

上一則

中警告紐西蘭：加入AUKUS將影響雙邊關係

下一則

江西合作對接會 5重點產業邀跨國公司投資

延伸閱讀

司法部：喬州亞城富頓郡監獄侵犯人權

司法部：喬州亞城富頓郡監獄侵犯人權
賄賂國稅局打壓法輪功 僑領陳軍判刑20月

賄賂國稅局打壓法輪功 僑領陳軍判刑20月
賄賂國稅局打壓法輪功 南加僑領判20個月

賄賂國稅局打壓法輪功 南加僑領判20個月
涉毆打布碌崙華裔少年 男拒認罪協議「法院見」

涉毆打布碌崙華裔少年 男拒認罪協議「法院見」

熱門新聞

蘭州交通大學一對情侶在樓梯上激情交戰，全被遠處學生目擊拍下。（視頻截圖）

蘭州高校男女在隱密樓梯「埋頭苦幹」 大膽動作全被拍

2024-11-22 06:30
前中共政治局委員薄熙來（右）之子薄瓜瓜（左）在台灣結婚的消息，大陸官方27日首度回應，但僅強調「我們對此沒有評論，反對對此進行惡意炒作」。圖為2007年中共元老薄一波逝世後，薄氏父子兩人合影。（路透資料照片）

中國官方首度回應薄瓜瓜在台灣結婚 幾句話帶過

2024-11-27 01:00
山西網紅「丐中丐」夫妻日前駕車直播時突遇橫禍，夫妻倆雙雙遇難，圖為事故現場。(取材自快科技)

「丐幫第58任幫主」直播中遇橫禍身亡 網友目睹全過程驚呆

2024-11-23 08:00
警方出示的屍檢報告。(取材自紫牛新聞)

甘肅高三女陪閨密赴宴被灌酒 遭2男強姦致死 屍檢曝細節

2024-11-21 07:30
前中國體操女隊隊員吳柳芳在社交媒體平台上發布了一系列跳舞視頻，穿著性感、動作撩人。( 視頻截圖)

中金牌得主跳擦邊舞 挨轟「給體操扣屎盆」卻因禍得福

2024-11-24 06:30
上海女子參加的南極郵輪旅遊。(取材自新民晚報)

上海夫妻花19萬去南極 少打一個字…得分房跟陌生人睡

2024-11-21 15:22

超人氣

更多 >
40歲華女被殺埋屍後院 71歲丈夫是兇嫌 育有4娃

40歲華女被殺埋屍後院 71歲丈夫是兇嫌 育有4娃
美中罕見換囚 北京送給拜登卸任禮物

美中罕見換囚 北京送給拜登卸任禮物
曾傳求生子祕方 港56歲女神拜佛生圖令人「不可思議」

曾傳求生子祕方 港56歲女神拜佛生圖令人「不可思議」
整理包／感恩節當天這些店不開門 別白跑

整理包／感恩節當天這些店不開門 別白跑
Trader Joe's這款冷凍義大利麵 粉絲：具餐廳等級

Trader Joe's這款冷凍義大利麵 粉絲：具餐廳等級