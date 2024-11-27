港版GPT寫「黃仁勳傳」贈AI教父 感謝科大榮譽博士貢獻

香港示意圖。(圖：shutterstock)

香港 生成式人工智能 研發中心（HKGAI ）研發了有「港版GPT」之稱的生成式人工智能應用「港文通」，被稱為「AI教父」、輝達（Nvidia）創辦人暨執行長黃仁勳日前在香港科技大學參與榮譽博士學位頒授典禮並參觀包括HKGAI在內的科大創新成果展示，獲HKGAI中心主任郭毅可送贈由「港文通」所撰寫的「黃仁勳傳：智繪未來」以示祝賀，並感謝他對人工智能領域發展貢獻。

文匯報報導，黃仁勳表示，期待HKGAI未來能夠為香港，乃至整個粵港澳大灣區的人工智能生態創新貢獻力量。

據報導，HKGAI發出新聞稿表示，HKGAI是港澳地區首個NVIDIA超算平台的使用者，在過去1年間，成功建設了「千卡」級別的HKGAI數據中心，並成功使用算力資源投入生成式AI領域的研發和研究，該數據中心擁有目前全球高校範圍內最高的算力資源。

報導指出，作為香港生成式AI研究和應用的焦點，HKGAI透過自主訓練的基礎大模型，並在相關基礎上研發出一系列生成式AI應用，包括供特區政府公務員公文寫作助手的「港文通」，以進一步提升辦公效率，為市民提供更優質高效的服務，以及應用於香港法律行業專業諮詢的「港法通」，和醫療輔助診斷助手「港醫通」等。

同時，HKGAI也在多模態大模型的研發取得了多項重大突破。HKGAI表示，未來將繼續與合作夥伴共同攜手，聚焦生成式AI領域，全面提升數據中心的算力使用效率，從算力、大模型、應用和公眾服務等多個方面，為香港打造人工智能生態。