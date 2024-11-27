港多名議員收「私家偵探」電郵 與裸女坐床上AI圖被勒索

香港多名議員收到與裸女「合照」疑似詐騙電郵，其中裸女幾乎一樣，只是圖中男士面容換上另一議員的樣貌。（取材自香港01）

近日有多名現屆立法會議員收到勒索電郵，內容是議員「與裸女一起」的AI （人工智能 ）生成圖片。工聯會立法會議員鄧家彪強調，「行得正坐得正，不怕」，已將事件通報保安局。消息稱，保安局接到多名議員通報，案件已交由網絡安全及科技罪案調查科跟進調查，暫未有人被捕。

大公報報導，有部分議員大半年前已收到郵件，但近兩日有更多議員收到。電郵發送者自稱是私家偵探，受人委託已對該議員長期跟蹤調查，郵件亦有相關附件，據悉是一幅AI合成截圖，疑用AI將議員的樣貌配到與裸女的床上片段。電郵聲稱「議員已嚴重違紀」，又稱「只想求財，不想惹事」，並附上WhatsApp號碼，籲議員花錢消災，確保視頻不外流。

報導稱，收到疑似詐騙電郵的議員鄧家彪表示，騙徒手法層出不窮，已網上報案，並將事件通報保安局，局方知悉並會追蹤調查。他表示，相關電郵發送至其日常接觸街坊的公開信箱，但無法打開附件，笑言騙徒「沒誠意」。

立法會資訊科技及廣播事務委員會主席、民建聯立法會議員葛珮帆強烈譴責有關行為，指上述做法是未經本人同意，將人臉移花接木到性相關的影像或圖片，是一種稱為「深偽色情」的新形態的性暴力，有關行為觸犯「窺淫罪」。

報導指出，上屆立法會已將AI合成影像放進「窺淫罪」。葛珮帆表示，AI立法要考慮的範圍非常廣泛，相信會有一段時間。她建議政府盡快研究，就人工智能AI立法進行諮詢，包括知識產權、安全性防止潛在的傷害和風險、保護個人私隱、法律責任歸屬、監管機制等等。

據報導，議員黃錦輝表示，現在有濫用AI趨勢，用AI進行勒索的事情時有發生，他呼籲市民不要忘記網上世界亦受到法律的監督，不要以身試法。他指出，現時本港雖未有AI相關的法律，但可從民事等法律提出訴訟。同時，他強調，這只能在事情發生之後爭取權利，希望可以通過AI立法爭取在事情發生前進行阻嚇。

面對AI技術可能帶來的風險，全球不少國家致力於在不妨礙技術發展的前提下，尋求建立AI治理方針和原則。歐盟於2021年提出「人工智慧 法」，並於2024年通過審議。美國則於2022年發布「AI權利法案藍圖」，加拿大亦於同年提出「人工智慧資料法草案」，這些法案均着重於建立AI技術發展的原則並建立公眾信任。

香港立法會11月21日通過「人工智能＋」策略的議員議案，議員陳紹雄指出，以AI深度偽造技術進行詐騙的案件，生成出達到以假亂真的虛假圖像、聲音甚至影片，如今「有圖有真相」的說法已不再適用。